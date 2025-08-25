Chống lợi dụng bão số 5 để găm hàng, tăng giá

(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa có văn bản khẩn gửi Sở Công thương các tỉnh, thành phố trong phạm vi ảnh hưởng, ứng phố khẩn cấp với bão số 5, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý.

Cụ thể, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công thương các tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó mưa lũ.

Lực lượng quản lý thị trường được chỉ đạo tăng cường tăng cường kiểm soát thị trường, xử lý nghiệm hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Ảnh: CTV

Đặc biệt, các đơn vị phải khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa, lương thực, thực phẩm phục vụ nhân dân, nhất là tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập do bão và hoàn lưu bão gây ra.

Đáng chú ý, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các sở công thương cần đôn đốc doanh nghiệp, siêu thị, thương nhân xăng dầu trên địa bàn chủ động cung ứng hàng hóa và dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, tôn lợp, thép tấm…

Đồng thời, phối hợp hệ thống siêu thị để điều chuyển nguồn hàng từ các địa phương lân cận về những điểm bán chịu ảnh hưởng của bão, tránh xảy ra tình trạng khan hiếm. Các đơn vị cũng phải xác định rõ danh mục, số lượng, phương thức bảo quản, vận chuyển và phân phối để sẵn sàng đưa hàng ra thị trường khi thiên tai chia cắt địa bàn.

Song song đó, Sở công thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường thường xuyên bám sát diễn biến, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Mục tiêu là kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu. Trong tình huống thiên tai, các hành vi lợi dụng để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng… sẽ bị xử lý nghiêm./.