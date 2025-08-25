Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động ứng phó với bão số 5

(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành công điện số 04/CĐ-CDT gửi các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực: I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ứng phó với bão số 5 (Kajiki).

Để chủ động ứng phó với ảnh hướng của bão số 5, Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin diễn biến của cơn bão để kịp thời có biện pháp phòng, chống ánh hưởng của bão, mưa lũ gây ra.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia; triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia; đồng thời có phương án chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có kho, hàng dự trữ quốc gia, trụ sở cơ quan dự trữ để sẵn sảng ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết mọi tình huống xảy ra tại đơn vị.

Cán bộ, công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII chuẩn bị bao cát để gia cố mái kho dự trữ quốc gia. Ảnh: Trần Văn Hiên

Đối với các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động có kể hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đổi về người, tài sản và chất lượng hàng hóa.

Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực trên có kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp kip thời hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo quyết định của cấp có thầm quyền.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước (qua Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ) những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

Triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII cũng đã ban hành Công điện số 495/CĐ-ĐTKV.VIII chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai ngay các biện pháp ứng phó.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII đã xác định nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là bảo vệ an toàn tuyệt đối kho tàng, hàng hóa dự trữ quốc gia và sẵn sàng phương án cứu trợ nhân dân vùng ảnh hưởng, đơn vị đã thành lập 2 đoàn công tác trực tiếp xuống các điểm kho để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão với phương châm: “Không để bị động, bất ngờ trước bão số 5 - đó là quyết tâm và phương châm hành động của toàn thể cán bộ, công chức Chi cục”.

Được biết, mặc dù trong ngày nghỉ (Thứ Bảy, Chủ Nhật) nhưng cán bộ công chức của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII đã có mặt tại các điểm kho dự trữ để gia cố mái, cửa, tường, hệ thống chống dột các kho, khơi thông mương thoát nước; chuẩn bị vật tư che chắn, bơm thoát nước, hệ thống điện phục vụ ứng cứu hàng hóa; chặt tỉa cành cây. Duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát sao diễn biến bão, thường xuyên báo cáo về Chi cục và phối hợp với cơ quan chức năng địa phương.

Vận chuyển bao cát lên mái kho. Ảnh: Trần Văn Hiên

Một điểm đáng trân trọng là, mặc dù đã nghỉ hưu theo diện Nghị định 178/2024/NĐ-CP, nhiều cán bộ nguyên là công chức Chi cục vẫn trực tiếp có mặt tại các kho để cùng đơn vị tham gia gia cố, kiểm tra kho tàng, phối hợp với lực lượng trực phòng chống bão.

Hình ảnh những cán bộ đã nghỉ hưu vẫn tận tâm hỗ trợ trong thời khắc khẩn trương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó sâu nặng với ngành Dự trữ, đồng thời tiếp thêm động lực cho thế hệ cán bộ trẻ nêu gương, trách nhiệm hơn với cơ quan, với ngành.

Với tinh thần “chủ động - khẩn trương - quyết liệt”, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép: “Bảo vệ tuyệt đối an toàn tài sản, hàng hóa dự trữ quốc gia. Sẵn sàng xuất cấp, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai”./.