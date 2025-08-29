Doanh nghiệp bảo hiểm phải báo cáo thiệt hại, giải quyết quyền lợi liên quan bão số 5 ngày 4/9

(TBTCO) - Ngày 29/8, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) ban hành Công văn số 1162/QLBH-PNT về việc báo cáo tình hình thiệt hại và công tác bồi thường bảo hiểm do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ, gửi tới Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng các doanh nghiệp bảo hiểm.

Trước đó, ngày 26/8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 148/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ.

Các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hỗ trợ nhân đạo... về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và địa chỉ email cucqlgsbh@mof.gov.vn; letramy@mof.gov.vn trong ngày 4/9/2025.

Bão số 5 đã đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13 - 15, mưa lớn tại nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Theo tổng hợp ban đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ các địa phương, tính đến ngày 26/8, bão số 5 và mưa lũ sau bão đã làm 07 người chết, 01 người mất tích, 34 người bị thương.

Cùng với đó, có 15 nhà sập đổ; 8.719 nhà, 63 điểm trường, 08 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hại; 3.614 nhà bị ngập; trên 81.500 ha lúa, 4.500 ha hoa màu, 1.690 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại; gần 2.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 21.000 cây xanh bị gãy đổ.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời. Ảnh: T.L.

Để kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xác định thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

"Thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật" - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu.

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan./.