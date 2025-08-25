Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Các địa phương tiếp tục triển khai công việc ứng phó bão số 5, quan trọng nhất là “bảo đảm an toàn cho nhân dân”

(TBTCO) - Chiều 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp thứ 2 trong ngày của Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki), cập nhật diễn biến bão, tình hình thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ ứng phó bão số 5 tại các địa phương ngay trước thời điểm bão đổ bộ.

Thông tin tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - Thuỷ văn Hoàng Đức Cường cho biết, chiều 25/8, bão duy trì cường độ cấp 13, gây gió mạnh tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Hà Tĩnh và Nghệ An có điểm gió cấp 8, giật cấp 12. Thời gian gió mạnh nhất trên đất liền từ 14h - 20h ngày 25/8.

Tâm bão đi vào đất liền trong khoảng thời gian từ 16h đến 18h cùng ngày, trọng tâm ảnh hưởng Bắc Hà Tĩnh, Nam Nghệ An.

Dự báo, từ chiều 25/8 đến 26/8, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị có mưa 150-350 mm, có nơi trên 500 mm. Sóng biển tại Hà Tĩnh cao gần 10 m, khu vực Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh từ 5–7 m, trong tâm bão 8–10 m. Mực nước dâng có thể từ 1–1,5 m.

Phó Thủ tướng cảnh báo nguy cơ người dân quay lại khu vực nuôi trồng thủy sản khi bão chưa đổ bộ, tiềm ẩn rủi ro lớn. Quân đội và công an phải tập trung ngăn ngừa, hỗ trợ và giữ gìn an ninh, trật tự, tránh kẻ xấu lợi dụng tình hình. Cùng với đó, yêu cầu Bộ Công an, quân đội bố trí lực lượng giữ gìn trật tự, "dân an toàn thì quân phải an toàn", tránh để kẻ xấu lợi dụng gây mất mát, làm giảm niềm tin của người dân.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các địa phương phải bám sát dự báo, chủ động bố trí lực lượng ở khu vực xung yếu, tránh bị động khi bão đổ bộ. Yêu cầu cập nhật liên tục số liệu từ các đài khí tượng địa phương để điều chỉnh phương án ứng phó.

"Bão số 5 duy trì cường độ mạnh, hết sức nguy hiểm. Các địa phương phải quán triệt tinh thần không được chủ quan, tập trung cao độ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, theo dự báo khí tượng, bão vẫn duy trì cấp 12–13, giật 16–17, không có khả năng giảm cường độ, hết sức nguy hiểm. Các địa phương phải quán triệt tinh thần không được chủ quan. Hiện nay, công điện thứ ba của Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành với yêu cầu chặt chẽ hơn, các địa phương cần nghiên cứu và triển khai nghiêm túc.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Các địa phương tiếp tục triển khai công việc ứng phó bão số 5, quan trọng nhất là “bảo đảm an toàn cho nhân dân”. Ảnh tư liệu

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai công việc đã đề ra, quan trọng nhất là “bảo đảm an toàn cho nhân dân”. Đồng thời, phát huy phương châm "bốn tại chỗ", giao quân đội, biên phòng trực tiếp hỗ trợ dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Các tuyến giao thông hay bị chia cắt cần được bố trí lực lượng, phương tiện khắc phục ngay khi xảy ra sự cố. Hồ, đập phải có người ứng trực thường xuyên, đo mực nước, báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm pháp lý về số liệu.

Bên cạnh đó, huy động cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tham gia gia cố đê điều, không để tình trạng thiếu phương tiện, thiết bị như ghi nhận tại tuyến đê biển Hộ Thống (Hà Tĩnh) sáng nay (25/8). Những tuyến giao thông hay bị chia cắt cần bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng để khắc phục nhanh khi xảy ra sự cố.

Cơn bão số 5 được đánh giá có cường độ rất mạnh. Ảnh tư liệu

Trước đó, ngày 24/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố để triển khai khẩn cấp công tác ứng phó với bão số 5. Đây là cơn bão được đánh giá có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tốc độ di chuyển nhanh và tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng nếu các địa phương chủ quan, lơ là.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thiên tai ngày càng khốc liệt, biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Những năm gần đây tình hình thiên tai, bão lũ ở nước ta diễn biến rất phức tạp. Đây là tình huống thiên tai đặc biệt nguy hiểm, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Các cấp, các ngành phải quán triệt tinh thần “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), đảm bảo ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất.

Thủ tướng yêu cầu, rà soát, đánh giá thực chất mức độ sẵn sàng ứng phó của từng bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị kỹ lưỡng phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân.

Cơ quan khí tượng thủy văn phải cập nhật dự báo liên tục, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác, đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi với cơ quan quốc tế để nâng cao độ tin cậy khi bão đổ bộ.

Ban chỉ huy các cấp, nhất là các tỉnh ven biển và miền núi, cần khẩn trương vào cuộc, chuẩn bị chu đáo mọi phương án, mục tiêu cao nhất là không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Cơ quan thông tin, truyền thông trung ương và địa phương phải tăng cường đưa tin, hướng dẫn kỹ năng ứng phó để người dân nắm rõ, không được chủ quan hoặc hoang mang cực đoan.