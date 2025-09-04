(TBTCO) - Kajiki - Cơn bão số 5 trên Biển Đông đã gây thiệt hại 2.900 tỷ đồng cho các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đó là thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 4/9. Trả lời báo chí tại cuộc họp, ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, Bão số 5 là một trong những cơn bão đặc biệt trên Biển Đông.

Bão hình thành trực tiếp trên biển, di chuyển nhanh, mạnh lên rất nhanh với vòng đời chỉ khoảng 3 ngày.

Bão số 5 gây thiệt hại ước tính gần 2.900 tỷ đồng. Ảnh: TL

Trước khi vào bờ, cường độ bão đạt cấp 14, giật cấp 17 tương đương bão Yagi năm 2024 và mạnh hơn bão Doksuri năm 2017. Hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa lớn trên diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.

Chiều 25/8, bão đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 11 - 12, giật cấp 13. Đến sáng 26/8, bão di chuyển sang Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Mưa lớn kéo dài từ ngày 24 đến 27/8 khiến nhiều sông lớn xuất hiện lũ, có nơi vượt báo động 3.

Tính đến ngày 3/9, Bão số 5 đã khiến 8 người chết, 1 người mất tích và 77 người bị thương. Toàn quốc ghi nhận 510 nhà sập đổ, gần 39.000 nhà tốc mái, hơn 104.000 ha lúa, 7.300 ha hoa màu, gần 6.000 ha cây ăn quả bị thiệt hại. Khoảng 11.700 ha rừng gãy đổ, 154.000 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Ngoài ra, gần 200.000 cây xanh bị gãy đổ, 443 điểm trường học hư hại, 102 tàu thuyền chìm hoặc hư hỏng. Hệ thống giao thông bị sạt lở hơn 12 km, với gần 100.000 m3 đất đá trôi xuống.

Về thủy lợi, nhiều tuyến đê điều, bờ sông và kênh mương tại Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng. Ngành điện cũng ghi nhận hàng nghìn cột điện gãy đổ, nhiều sự cố lưới điện từ 110KV đến 500KV, hiện đã được khắc phục.

“Bão số 5 là cơn bão dị thường, vừa mạnh vừa kéo dài, gây hậu quả hết sức nặng nề. Con số thiệt hại thống kê chưa đầy đủ nhưng đã lên tới khoảng 2.900 tỷ đồng” - ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cũng nhận định, từ nay đến cuối năm, còn 5 - 7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 2 - 3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam. Dự kiến không khí lạnh sẽ đến sớm, gây mưa lũ phức tạp./.