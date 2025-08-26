Ngày 26/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (26/8) diễn biến trái chiều khi Trung Quốc và Thái Lan giảm nhẹ, trong khi Nhật Bản và Singapore tăng. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,1% (15 Nhân dân tệ) về mức 14.655 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 9 giảm nhẹ 0,1% (0,07 Baht) về 70,77 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 0,3% (1 Yên) lên mức 325 Yên/kg.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX kỳ giao tháng 9/2025 tăng 1.30 cent/kg, lên mức 171.20 cent/kg.

Không chỉ tại châu Á, thị trường cao su toàn cầu cũng đang chịu nhiều sức ép. Hiệp hội Thương mại Cao su châu Âu trong báo cáo tháng 8 cho biết, giá TSR20 tiếp tục ở mức thấp và hầu như đi ngang. Mức tăng nhẹ 10 Euro cent/kg trong tháng 7 chủ yếu đến từ biến động tỷ giá Euro/USD, thay vì từ nhu cầu thực tế.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 395 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 16.700 - 18.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.