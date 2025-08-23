Đại học Tài chính - Marketing công bố điểm trúng tuyển năm 2025

(TBTCO) - Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) vừa công bố điểm chuẩn dựa trên 4 phương án xét tuyển, bao gồm: Xét tuyển dựa trên học bạ; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2025; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Số điểm trúng tuyển của sinh viên năm 2025 đối với chương trình chuẩn vừa được UHF công bố. Ảnh: UFH

Tối ngày 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài chính – Marketing đã công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học chính quy năm 2025 ở tất cả 4 phương thức xét tuyển. So với năm 2024, điểm chuẩn năm nay có xu hướng tăng nhẹ trong biên độ 0,5 – 2 điểm ở hầu hết các ngành.

Trong đó, đối với chương trình chuẩn của phương án xét tuyển theo học bạ, ngành Kinh tế có mức điểm trúng tuyển cao nhất với 27,67 điểm, lần lượt xếp theo sau là các ngành Luật kinh tế 27,49 điểm; Hệ thống thông tin quản lý 27,1 điểm; Khoa học dữ liệu 26,36 điểm; Quản lý kinh tế 26,32 điểm; Ngôn ngữ Anh 26,14 điểm; Toán kinh tế 25,5 điểm; Bất động sản 24,66 điểm.

Phương án xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025, ngành Kinh tế có mức điểm trúng tuyển cao nhất với 954,2 điểm, lần lượt xếp theo sau là các ngành Luật kinh tế 948,42 điểm; Hệ thống thông tin quản lý 936,13 điểm; Khoa học dữ liệu 913,12 điểm; Quản lý kinh tế 911,83 điểm; Ngôn ngữ Anh 906,4 điểm; Toán kinh tế 887 điểm; Bất động sản 858,19 điểm.

Phương án xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2025, ngành Kinh tế có mức điểm trúng tuyển cao nhất với 394,52 điểm; lần lượt xếp theo sau là các ngành Luật kinh tế 391,45 điểm; Hệ thống thông tin quản lý 386,58 điểm; Khoa học dữ liệu 372,26 điểm; Quản lý kinh tế 371,31 điểm; Ngôn ngữ Anh 367 điểm; Toán kinh tế 356,68 điểm; Bất động sản 343,4 điểm.

Phương án xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ngành Kinh tế có mức điểm trúng tuyển cao nhất với 25,63 điểm; lần lượt xếp theo sau là các ngành Luật kinh tế 25,39 điểm; Hệ thống thông tin quản lý 24,88 điểm; Khoa học dữ liệu 24,01 điểm; Quản lý kinh tế 23,96 điểm; Ngôn ngữ Anh 23,75 điểm; Toán kinh tế 23 điểm; Bất động sản 22,1 điểm.

Đối với chương trình đặc thù, UFM có điểm trúng tuyển đầu vào đối với Phương thức xét tuyển theo học bạ của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là 26,49 điểm; Quản trị khách sạn 26,3 điểm. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 lần lượt có điểm là ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24,16 điểm; Quản trị khách sạn 23,94 điểm.

Đối với chương trình tích hợp, UFM đào tạo 7 ngành, Phương thức xét tuyển theo học bạ lần lượt có điểm số là ngành Marketing 27,2 điểm; Kiểm toán 26,95 điểm; Kinh doanh quốc tế 26,18 điểm; Kế toán 25,58 điểm; Công nghệ tài chính 25,49 điểm; Quản trị kinh doanh 25,31 điểm; Tài chính - Ngân hàng 25,08 điểm. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, lần lượt có điểm là Marketing 25,01 điểm; Kiểm toán 24,69 điểm; Kinh doanh quốc tế 23,79 điểm; Kế toán 23,01 điểm; Công nghệ tài chính 22,99 điểm; Quản trị kinh doanh 22,8 điểm; Tài chính - Ngân hàng 25,55 điểm.

Đối với Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế), UFM đào tạo 4 ngành, Phương thức xét tuyển theo học bạ lần lượt có điểm số là Marketing 32,64 điểm; Kinh doanh quốc tế 31,31 điểm; Quản trị kinh doanh 27,88 điểm; Tài chính - Ngân hàng 27, 87 điểm. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, lần lượt có điểm là Marketing 29,21 điểm; Kinh doanh quốc tế 27,79 điểm; Quản trị kinh doanh 24,11 điểm; Tài chính - Ngân hàng 24,09 điểm.

UFM lưu ý, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học: Từ ngày 23/8 đến 17h00 ngày 30/8/2025 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.