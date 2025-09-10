(TBTCO) - Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) vừa công bố điểm chuẩn dựa trên 4 phương án xét tuyển, bao gồm: Xét tuyển dựa trên học bạ; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2025; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 85/2025/TT-BTC hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg ngày 4/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các giao dịch bất thường, đặc biệt là giao dịch tiền mặt vượt ngưỡng quy định.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (10/9) mở cửa tiếp tục xu hướng hồi phục đến vùng giá quanh 1.650 điểm, thanh khoản tiếp tục giảm khá mạnh khi tâm lý nhà đầu tư thận trọng nhưng cũng thể hiện áp lực cung không lớn. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về 1.630 điểm và phục hồi cuối phiên.
(TBTCO) - Mặc dù giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 giảm 17,5% so với cùng kỳ, nhưng các doanh nghiệp vẫn thành công mở rộng sang thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu nhờ tập trung vào gạo chất lượng cao. Với giống lúa ST25 và công nghệ hiện đại, gạo Việt đang khẳng định vị thế, góp phần vào an ninh lương thực toàn cầu.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang mang lại tỷ suất lợi nhuận ở mức 7,7%, vượt trội so với các kênh đầu tư chính như gửi ngân hàng (lãi suất phổ biến 5-6%), bất động sản (tỷ suất cho thuê 3 - 4%) và vàng (sau các đợt tăng giá gần đây). Do đó, một nhịp điều chỉnh mạnh trong thời gian tới nếu xảy ra sẽ mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu cho tầm nhìn đầu tư dài hạn.
(TBTCO) - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Công nghệ không gian và dưới nước (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) chính thức phát động Cuộc thi Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương”.
(TBTCO) - Dó nắng nóng bất thường nên tiêu thụ điện năng trong tháng 8/2025 tăng kỷ lục, đạt 1 tỷ 084 triệu kWh, lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay, dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân nói chung tăng đột biến.
Sáng sớm ngày 8/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.236 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở mức 97,74.
Giá heo hơi hôm nay (9/9) tiếp tục tăng mạnh ở cả ba miền. Mức điều chỉnh dao động trong khoảng 1.000 - 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Hiện giá thu mua heo hơi phổ biến từ 55.000 đồng/kg đến 60.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay (10/9) quay đầu tăng mạnh từ 2.300 đến 2.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 114.500 - 115.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng tăng mạnh trở lại 1.000 đồng/kg so với hôm qua do yếu tố cung - cầu mất cân đối.
Sáng sớm ngày 9/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.236 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,32%, hiện ở mức 97,45.
Sau phiên quay đầu giảm, sáng nay giá vàng thế giới bật tăng mạnh. Ngược chiều với giá vàng thế giới, trong nước, tại thời điểm hiện tại, giá vàng miếng được các doanh nghiệp đồng loạt giảm sâu, giá vàng nhẫn giảm ở một vài thương hiệu, còn lại giữ nguyên so với hôm qua.
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo của Phó Thủ tướng Chính phủ gửi tới lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các Bộ, cơ quan ngang Bộ các Hiệp hội và chuyên gia kinh tham dự cuộc họp về sửa đổi Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết tháo gỡ, xử lý các dự án vướng mắc trong quy hoạch quốc gia 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 được phê duyệt điều chỉnh.
(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 9, tỷ giá ở mức 26.380 VND/USD, giảm nhẹ so với thời điểm Ngân hàng Nhà nước bán USD kỳ hạn can thiệp nhưng vẫn cao hơn 3,45% so với cuối năm 2024. Trước bối cảnh này, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, cân bằng hợp lý với lãi suất; quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối, ổn định giá trị VND.
Sáng ngày 10/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.221 VND/USD, giảm 15 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,30%, hiện ở mức 97,74.
(TBTCO) - Ngày 09/9/2025 tại New Delhi, Ấn Độ, Hãng hàng không Vietjet vừa nhận giải thưởng “Xuất sắc về dịch vụ Hàng không và Trải nghiệm khách hàng” (Excellence in Aviation Services & Customer Experience) tại ET Leadership Excellence Awards 2025, một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu tại quốc gia 1,4 tỷ dân Ấn Độ.
(TBTCO) - Ra mắt từ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Nền tảng Thiện nguyện do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát triển đã mở ra một hướng đi mới cho hoạt động thiện nguyện cộng đồng trong thời đại số.
(TBTCO) - Trong bối cảnh cả hai lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng đều cần sử dụng quỹ đất ngày càng hạn hẹp, những giải pháp tích hợp như nông nghiệp kết hợp điện mặt trời sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam.
(TBTCO) - Tỉnh Gia Lai đang xúc tiến hình thành Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại xã Phù Mỹ Đông, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 2.300 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 23 ha. Đây là dự án trọng điểm mang tầm chiến lược, không chỉ góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng tái tạo, mà còn mở ra một hướng đi mới trong tiến trình phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững của tỉnh.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87/2025/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo, người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh tả nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe như nôn, tiêu chảy… cần đến ngay cơ sở y tế để khám, tư vấn, điều trị kịp thời.