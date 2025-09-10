(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang mang lại tỷ suất lợi nhuận ở mức 7,7%, vượt trội so với các kênh đầu tư chính như gửi ngân hàng (lãi suất phổ biến 5-6%), bất động sản (tỷ suất cho thuê 3 - 4%) và vàng (sau các đợt tăng giá gần đây). Do đó, một nhịp điều chỉnh mạnh trong thời gian tới nếu xảy ra sẽ mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu cho tầm nhìn đầu tư dài hạn.