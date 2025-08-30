(TBTCO) - 2 trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh là Đại học Tài chính – Marketing (UFM) và Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB) đã "lì xì" cho mỗi sinh viên 100.000 đồng nhân dịp Tết Độc lập 2/9.

Trường Đại học Tài chính – Marketing là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính, có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Ảnh: UFM

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing Phạm Tiến Đạt vừa ký quyết định tặng quà cho sinh viên chính quy, chương trình liên kết quốc tế đang theo học tại trường nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh và 80 năm ngày truyền thống Tài chính. Mức chi 100.000 đồng/sinh viên. Toàn Trường Đại học Tài chính - Marketing có khoàng 16.000 sinh viên hệ chính quy và liên kết.

Nhân dịp Tết Độc lập, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cũng vừa quyết định tặng toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy đang học tại trường trong niên hạn đào tạo phần quà hiện kim trị giá 100.000 đồng/sinh viên.

"Khi nghe tin Trường tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng nhân ngày Quốc khánh 2/9, em cảm thấy rất vui và tự hào. Là sinh viên năm cuối, em càng thêm trân trọng sự quan tâm của nhà trường. Món quà tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa lớn, nhắc nhở chúng em ghi nhớ ngày Tết Độc lập thiêng liêng và thêm gắn bó với mái trường. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu và Thầy Cô vì sự quan tâm đầy ý nghĩa này” - sinh viên Lê Ngọc Linh (lớp 22DTC03) của Đại học Tài chính – Marketing cảm động chia sẻ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, cho toàn dân. Món quà ý nghĩa này được chuyển cho người dân bằng hình thức đăng ký nhận tiền an sinh, xã hội trên ứng dụng VNeID./.