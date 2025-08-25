Giá cà phê trong nước hôm nay (25/8) nằm ở mức 123.500 - 124.000 đồng/kg, tuần qua giá tăng mạnh 5,5 đến 5,7% so với tuần trước. Trong khi đó, giá tiêu ổn định. Hiện giá tiêu ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 143.500 đồng/kg đến 146.000 đồng/kg.

Tuần qua giá cà phê tăng mạnh 5,5 đến 5,7% so với tuần trước. Ảnh tư liệu

Giá cà phê dao động trong khoảng 123.500 - 124.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 25/8 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 123.500 - 124.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 124.000 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 124,000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 123.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức giá 123.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tuần qua tăng mạnh từ 5,5 đến 5,7% so với tuần trước, trong khi giá cà phê thế giới tăng 13 - 14%. Đây cũng là mức giá cao nhất ghi nhận được trong 3 tháng qua. Cụ thể, tại Đắk Nông và Lâm Đồng, giá cà phê có mức tăng cao nhất 6.700 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê tăng 6.600 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê chốt tuần tăng 6.500 đồng/kg so với tuần trước.

Dự báo giá cà phê tại Việt Nam trong tuần này tiếp tục tăng nhẹ do nguồn cung hạt cà phê khan hiếm. Cùng lúc, mưa lớn kéo dài ở Indonesia có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của quả cà phê, khiến giới thương nhân lo ngại nguồn cung toàn cầu bị tác động.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.758 USD/tấn, tăng đến 13,3% (557 USD/tấn) so với một tuần trước và là mức cao nhất 3 tháng. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 14,3% (583 USD/tấn), đạt 4.650 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 13,8% (47,3 US cent/pound) so với tuần trước, lên 390,65 US cent/pound, mức cao nhất 3,5 tháng. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 13,2% (44,1 US cent/pound), đạt 378,3 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới trong những ngày gần đây tăng nhanh và mạnh hơn nhiều so với giá trong nước, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường thu hẹp đáng kể. Nếu như tuần trước, giá cà phê trong nước cao hơn giá sàn quốc tế tới 13.000 đồng/kg thì nay mức chênh chỉ còn khoảng 1.500 đồng/kg.

Trong vòng một tháng, giá cà phê Robusta đã tăng tới 43%, còn Arabica tăng 31%. Đây là mức tăng cho thấy xu hướng phục hồi mạnh mẽ của thị trường cà phê toàn cầu. Diễn biến này đã khiến nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư chú ý hơn đến sự thay đổi cung - cầu và tác động của thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 143.500 đồng/kg đến 146.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk hiện ở mức 146.000 đồng/kg; tại Gia Lai hiện ở mức 143.500 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 144.000 đồng/kg; Đồng Nai ở mức 144.000 đồng/kg.

Tính chung trong cả tuần qua, giá tiêu trong nước tăng từ 2.500 đến 4.000 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, tại Đắk Nông và Đắk Lắk, giá tiêu tuần qua tăng mạnh đồng loạt 3.000 đồng/kg so với tuần trước. Gia Lai ghi nhận mức tăng 2.500 đồng/kg. Còn ở khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu TP. HCM và Đồng Nai tăng 3.000 đồng/kg, còn Bình Phước tăng 4.000 đồng/kg.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong nửa đầu tháng 8/2025, các doanh nghiệp trong nước đã xuất khẩu 10.830 tấn hạt tiêu, thu về 71,8 triệu USD. So với tháng 7/2025, khối lượng xuất khẩu giảm nhẹ 0,2% nhưng giá trị lại tăng 2,1% nhờ mức giá xuất khẩu cao hơn.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7.129 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt 9.966 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.600 USD/tấn; tiêu trắng ASTA của nước này cũng đạt 12.800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; tiêu trắng đạt 8.950 USD/tấn.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế báo giá tiêu đen Indonesia giảm 1,1% so với tuần trước. Ở chiều ngược lại, tiêu đen ASTA Malaysia tăng 2,13%, tương ứng 200 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng 150 USD/tấn.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 80 USD/tấn. Trái lại, tiêu trắng Malaysia ASTA tăng 100 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu Việt Nam vẫn giữ nguyên mức giá của tuần trước./.