Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh lấy điểm chuẩn ngành AI 19,49 điểm

(TBTCO) - Theo thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB), đầu vào các ngành có điểm dao động từ 18 điểm đến 23,60 điểm, trong đó, ngành AI (trí tuệ nhân tạo) là 19,49 điểm.

Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh năm 2025 với 27 ngành học. Ảnh tư liệu

Thay mặt Hội đồng Tuyển sinh - Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã ký thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 (xét kết quả thi tốt nghiệp THPT).

Mặt bằng điểm chuẩn HUB tập trung ở nhóm 22 - 23 điểm. Ngành có điểm cao nhất là kinh doanh quốc tế với 23,60 điểm.

Kế đến, 2 ngành có cùng số điểm 23,58 điểm là Marketing và Kiểm toán; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 23,49 điểm; Thương mại điện tử 23,48 điểm; Quản trị kinh doanh 22,86 điểm; Công nghệ tài chính (Fintech) 22,76 điểm; Tài chính - Ngân hàng 22,76 điểm; Kế toán 22,47 điểm; Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) 22,08 điểm; Kinh tế quốc tế 22,05 điểm; Luật 22 điểm; Ngôn ngữ Anh 21,82 điểm; Hệ thống thông tin quản lý 21,50 điểm; Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo đặc biệt ) 20,71 điểm; Khoa học dữ liệu 20,50 điểm; Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) 20,35 điểm.

Nhóm ngành trúng tuyển dưới 20 điểm gồm: Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) 19,86 điểm; Luật 19,55 điểm; Trí tuệ nhân tạo 19,49 điểm; Quản trị kinh doanh (Quốc tế song bằng) 19,30 điểm; Tài chính - Ngân hàng (Quốc tế song bằng) 19,25 điểm; Quản trị kinh doanh (tiếng Anh bán phần) 19,10 điểm; Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh bán phần) 18,73 điểm; Tài chính - Ngân hàng (Cử nhân quốc tế) 18 điểm; Quản trị kinh doanh (Cử nhân Quốc tế) 18 điểm.

HUB lưu ý, ngành áp dụng môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 đối với phương thức xét điểm thi VSAT và phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Mức điểm chuẩn trúng tuyển được áp dụng chung cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực theo quy định tại quy chế tuyển sinh và được quy về thang điểm 30, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Phương thức xét tuyển tổng hợp và phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) đã được quy đổi điểm về thang 30 theo bảng bách phân vị.