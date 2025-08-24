Ngày 24/8: Giá bạc trong nước giữ đà tăng

Sáng nay, giá bạc thế giới giữ nguyên mức giá của phiên giao dịch 23/8. Trong nước, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) bật tăng mạnh. Riêng địa bàn TP. Hồ Chí Minh giá điều chỉnh tăng ít hơn.

Sáng 24/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,865 USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 24/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.497.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.543.000 đồng/lượng (bán ra), tăng tới 38.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 39.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 23/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.236.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.270.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 12.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 23/8

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức cũng xu hướng tăng, hiện niêm yết ở mức 1.238.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.276.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 2.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 6.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 23/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 24/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.236.000 1.270.000 1.238.000 1.276.000 1 kg 32.973.000 33.871.000 33.025.000 34.022.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.244.000 1.278.000 1.246.000 1.284.000 1 kg 33.179.000 34.083.000 33.221.000 34.234.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 24/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.497.000 1.543.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 39.919.900 41.146.564

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:11:10 sáng 24/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,865 USD/oune, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 23/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.024.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.029.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi ở chiều mua vào và giảm 10.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 22/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:11:10 sáng 24/8//2025

Giá bạc tiếp tục tăng mạnh khi giới đầu tư điều chỉnh lại vị thế sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell tại Jackson Hole, với giọng điệu thận trọng nhưng vẫn để ngỏ khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo nhà phân tích vĩ mô và thị trường Vishal Chaturvedi, thị trường đánh giá bài phát biểu của Powell mang tính ôn hòa. Điều này củng cố kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất khi ông nhấn mạnh sự cân bằng trong việc thực hiện nhiệm vụ kép.

Theo công cụ FedWatch (CME), xác suất FED hạ 25 điểm cơ bản trong tháng 9 đã tăng lên 90%, so với khoảng 70% trước đó. Sự thay đổi này khiến đồng USD lao dốc và thúc đẩy nhu cầu với các kim loại quý./.