Nghệ An: Phát hiện, làm rõ vụ nhập lậu 3 tấn đường cát

(TBTCO) - Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã phát hiện và đang trong quá trình làm rõ, để xử lý theo quy đinh pháp luật vụ việc vận chuyển 3 tấn đường cát nhập lậu.

Cụ thể, ngày 16/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường tiến hành khám phương tiện vận tải hiệu CHENGLONG mang BKS 29H-565.28 do ông Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1990, cư trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh điều khiển.

Lực lượng quản lý thị trường phát hiện 3 tấn đường cát nhập lậu. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện trên phương tiện vận tải nêu trên có cất giấu 60 bao đường cát trắng hiệu KORACH SUGAR có xuất xứ từ Thái Lan, loại 50 kg/bao với tổng khối lượng 3 tấn.

Tại thời điểm khám, ông Vũ Văn Tuấn chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 11 đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.