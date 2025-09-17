Nghệ An: Phát hiện, làm rõ vụ nhập lậu 3 tấn đường cát

|Hải quan Đồng Tháp bắt một xuồng máy chở đường nhập lậu giữa đêm khuya Thanh Hóa: Bắt giữ, xử lý 35 tấn đường nhập lậu An Giang: Tịch thu hơn 32 tấn đường nhập lậu trong 2 tháng
Cụ thể, ngày 16/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường tiến hành khám phương tiện vận tải hiệu CHENGLONG mang BKS 29H-565.28 do ông Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1990, cư trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh điều khiển.
|Lực lượng quản lý thị trường phát hiện 3 tấn đường cát nhập lậu. Ảnh: CTV
Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện trên phương tiện vận tải nêu trên có cất giấu 60 bao đường cát trắng hiệu KORACH SUGAR có xuất xứ từ Thái Lan, loại 50 kg/bao với tổng khối lượng 3 tấn.
Tại thời điểm khám, ông Vũ Văn Tuấn chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 11 đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
|Đội Quản lý thị trường số 11 cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, chú trọng các sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng… Qua đó, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm lậu, không đảm bảo chất lượng lưu thông trên địa bàn.