Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Thị trưởng Khu tài chính London Alastair King

(TBTCO) - Sáng ngày 17/9/2025 (giờ địa phương), tại Luân Đôn – Thủ đô của Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với Thị trưởng Khu tài chính London – Ngài Alastair King.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đại diện tổ chức The City UK và cán bộ Khu tài chính London.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà Ngài Thị trưởng đã dành cho đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Tài chính. Ảnh: Duy Thái

Bộ trưởng Nguyễn Văn đánh giá cao sự phát triển của thị trường tài chính của London trong thời gian qua, tiếp tục duy trì vị trí là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu Châu Âu và thế giới theo đánh giá của các tổ chức, chuyên gia quốc tế.

Bộ trưởng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các đối tác phía Vương quốc Anh trong quá trình xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam. Đặc biệt, Khu tài chính London đã cung cấp nhiều thông tin, khuyến nghị quan trọng để chuẩn bị các điều kiện nền tảng và xây dựng lộ trình phát triển TTTCQT.

Thị trưởng Khu tài chính London Alastair King phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Duy Thái

Trao đổi tại buổi làm việc, Thị trưởng Khu tài chính London Alastair King cho biết ông vừa có chuyến công tác 4 ngày thành công tại Việt Nam. Ông đánh giá cao sự quyết tâm, nhất quán và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Việt Nam trong việc triển khai mục tiêu thành lập và vận hành TTTCQT. Thị trưởng khẳng định Khu tài chính London sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hợp tác, đặc biệt thông qua TheCityUK.

Ông hoan nghênh đề xuất của Bộ trưởng Việt Nam về áp dụng Hệ thống thông luật Anh vốn có lịch sử lâu đời, giúp giảm chi phí và giải quyết tranh chấp hiệu quả. Đồng thời, Khu tài chính London sẵn sàng kết nối Việt Nam với các đối tác để đào tạo kỹ năng, phát triển nhân lực trong ngành tài chính. Ngoài ra, Thị trưởng mong muốn thúc đẩy hợp tác phát triển các sản phẩm tài chính hưu trí tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Thị trưởng Khu tài chính London – Ngài Alastair King trao quà lưu niệm. Ảnh: Duy Thái

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đang tiến hành cải cách thể chế, xây dựng khung pháp lý và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm tạo đột phá phát triển kinh tế.

Bộ trưởng cho biết Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222 về TTTCQT tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, dự kiến đưa vào vận hành tháng 12/2025. Khung pháp lý của TTTCQT được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có London.

Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ kinh nghiệm từ phía London, mong muốn tăng cường phối hợp trong áp dụng thông luật, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác tài chính. Bộ trưởng đề nghị Khu tài chính London phối hợp chặt chẽ với hai thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để phát triển TTTCQT. Đồng thời, ông kêu gọi các nhà đầu tư, định chế tài chính Anh mở rộng đầu tư, góp phần vào mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và phát triển kinh tế Việt Nam./.