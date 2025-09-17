(TBTCO) - Chiều 17/9/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với đoàn Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đến thăm và làm việc tại Việt Nam do ông Kenji Okamura - Phó Tổng Giám đốc IMF làm trưởng đoàn.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng đoàn công tác của IMF thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam; đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của IMF đối với Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, trong thời gian qua, Việt Nam đã nhận được những khuyến nghị rất hiệu quả từ phía IMF, đặc biệt là những khuyến nghị về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ vui mừng trước những đánh giá tích cực từ lãnh đạo IMF. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua cũng như triển vọng trong thời gian tới. Với những số liệu đến thời điểm hiện nay, Việt Nam tin tưởng vào kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế - xã hội trong năm 2025.

Theo Thứ trưởng, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam được đánh giá khả quan nhờ sự kết hợp giữa cải cách trong nước và xu hướng dịch chuyển kinh tế toàn cầu. Trước hết, quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải cách hành chính và quản trị công tạo cơ sở để nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, qua đó giúp Việt Nam duy trì vị thế là điểm đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hấp dẫn trong khu vực.

Ngoài ra, động lực mới từ kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử, kết hợp với các chương trình cải cách đổi mới sáng tạo, đang tạo điều kiện cho Việt Nam tận dụng lợi thế về dân số trẻ và mức độ phổ cập Internet cao để thúc đẩy năng suất và hình thành các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao.

Các tổ chức quốc tế đều dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức cao nhất khu vực ASEAN và thuộc nhóm các quốc gia tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu… Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, bên cạnh triển vọng tích cực, nền kinh tế Việt Nam cũng đối diện với nhiều thách thức.

Đề cập mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam, Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đang xây dựng các văn kiện, định hướng kế hoạch phát triển giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó xác định các lĩnh vực đột phá có trọng tâm là khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; hoàn thiện thể chế pháp luật...

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc giữa Thứ trưởng Trần Quốc Phương với Đoàn công tác IMF. Ảnh: Đức Minh

Chia sẻ với đoàn công tác của IMF liên quan kế hoạch đầu tư công của Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, thời gian qua, đầu tư công đã giảm bớt tính dàn trải, tăng tính tập trung và dự kiến hoàn thành nhiều công trình trọng điểm. Đồng thời, các văn bản pháp luật về đầu tư công đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư công và có hiệu lực ngay từ giữa năm 2025. Các điểm đổi mới này sẽ tiếp tục được thực hiện và ở mức độ cao hơn trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhận định, chính sách tài khóa trong thời gian tới có vai trò rất quan trọng. Để đảm bảo an toàn nợ công, Bộ Tài chính đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường vốn trong nước, đảm bảo huy động đủ nguồn lực cho chi ngân sách, nhưng vẫn giữ vững kỷ luật tài khóa và an toàn nợ công. Dự kiến đến cuối năm 2025, nợ công/GDP đạt khoảng 35 - 36%, thấp hơn đáng kể so với chỉ tiêu được Quốc hội phê duyệt.

Đặc biệt, Việt Nam đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, nỗ lực đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell.

Ngoài ra, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng chia sẻ thông tin liên quan tới các nội dung như: vai trò của mô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF), các khuyến nghị chính sách của IMF đối với Việt Nam...

Phó Tổng Giám đốc IMF Kenji Okamura chia sẻ những nhận định về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu đáp từ, ông Kenji Okamura bày tỏ cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã thông tin rõ ràng về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới, cũng như những định hướng cải cách và đột phá của Việt Nam trong thời gian tới.

Đánh giá sơ bộ về tình hình phát triển kinh tế nói chung, xuất nhập khẩu và một số ngành kinh tế, thảo luận về chính sách tài khóa - tiền tệ, ông Kenji Okamura đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là những cải cách thể chế mạnh mẽ.

Phó Tổng Giám đốc IMF tái khẳng định cam kết từ IMF luôn sẵn sàng hỗ trợ, ủng hộ Việt Nam thông qua các hình thức hỗ trợ như tư vấn, tham mưu chính sách, xây dựng năng lực cho các cơ quan hữu quan của Việt Nam.