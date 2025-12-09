Bộ Tài chính và WB/SECO khởi động dự án cải cách quản lý tài chính công

(TBTCO) - Sáng 9/12/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) về khởi động Dự án cải cách quản lý tài chính công.

Tham dự buổi làm việc có bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, Lào và Campuchia; ôngJürg Vollenweider, Trưởng ban Kinh tế vĩ mô và tài chính, trụ sở SECO tại Thuỵ Sỹ; cùng các thành viên trong Đoàn công tác của WB/SECO.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, trong nhiều năm qua, SECO và WB đã luôn là những đối tác quan trọng, đồng hành cùng Bộ Tài chính trong công cuộc cải cách quản lý tài chính công tại Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, SECO và WB đã giúp Bộ Tài chính triển khai nhiều cải cách then chốt trên các lĩnh vực: thu - chi ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, quản lý tài sản công, quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường tài chính, phát triển bền vững, môi trường và công nghiệp xanh,... góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, củng cố ổn định tài khóa, bảo đảm bền vững nợ công, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của hệ thống tài chính công ở Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá rất cao mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa Bộ Tài chính với SECO và WB, thể hiện qua chuỗi các chương trình hỗ trợ nối tiếp nhau, từ Chương trình Quỹ Tín thác đa biên giai đoạn 1; Chương trình Quỹ Tín thác đa biên hỗ trợ hiện đại hóa quản lý tài chính công giai đoạn 2 (2010- 2014); đến Chương trình hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công (Chương trình AAA, 2018-2021).

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Dự án "Cải cách quản lý tài chính công" giai đoạn 2025 - 2026 do SECO tài trợ, WB quản lý thực hiện và đã được Bộ Tài chính phê duyệt Văn kiện vào tháng 9/2025 chính là sự tiếp nối nhất quán của Chương trình AAA, đồng thời bám sát Chiến lược phát triển ngành Tài chính và Chiến lược tài chính đến năm 2030.

Thứ trưởng cho biết, buổi làm việc hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước khởi động cho giai đoạn triển khai tiếp theo của Chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính và SECO/WB trong lĩnh vực cải cách quản lý tài chính công.

Tại buổi làm việc, 8 đơn vị thụ hưởng của Bộ Tài chính trình bày kế hoạch cải cách trung hạn và các ưu tiên thực hiện trong năm 2026; tiếp đó, Nhóm Dự án của WB giới thiệu khái quát khung kết quả và kế hoạch thực hiện Dự án giai đoạn 2025 - 2026.

Thứ trưởng đề nghị, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chia sẻ thắng thắn, cụ thể về nhu cầu hỗ trợ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cải cách; đồng thời, mong SECO và WB tiếp tục đóng góp ý kiến, tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để giúp Bộ Tài chính thiết kế và thực hiện các hoạt động của Dự án một cách thực chất, hiệu quả, gắn với các mục tiêu cải cách mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra.

Bộ Tài chính cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với SECO và WB, bảo đảm bố trí nguồn lực đối ứng cần thiết, tăng cường điều phối giữa các đơn vị trong Bộ và với các cơ quan liên quan nhằm triển khai thành công Dự án "Cải cách quản lý tài chính công", góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược tài chính đến năm 2030.

Thứ trưởng tin tưởng, với kinh nghiệm dày dặn và mối quan hệ đối tác lâu năm, SECO và WB sẽ tiếp tục là các đối tác quan trọng, đồng hành cùng Bộ Tài chính trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính công minh bạch, hiện đại và hiệu quả.

Bà Mariam Sherman phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho biết, Đoàn công tác rất phấn khởi khi dự án sắp đi vào hoạt động. Dự án này sẽ hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải cách tài chính trung hạn, bên cạnh hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về đầu tư công, còn giúp Việt Nam phân bổ nguồn lực tài chính công hiệu quả hơn, công bằng hơn.

Cùng với đó, đảm bảo tỷ lệ phân bổ nguồn lực cho các ngành, các lĩnh vực được điều tiết hiệu quả, tối đa trong thời gian tới,... cũng như nâng cao phân tích, tổng hợp, báo cáo đánh giá tài chính để hỗ trợ quá trình ra quyết định của Chính phủ,... Bà Mariam Sherman hy vọng những việc làm đó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời WB sẽ phối hợp chặt chẽ với SECO để đảm bảo triển khai dự án một cách hiệu quả nhất.

Ông Jürg Vollenweider phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Còn theo ông Jürg Vollenweider nhận định, SECO rất vui mừng được chứng kiến dự án “cải cách quản lý tài chính công” sẵn sàng triển khai với một kế hoạch hoạt động rất cụ thể. SECO là đối tác lâu dài của Việt Nam nói chung, với Bộ Tài chính nói riêng. Với kinh nghiệm của mình, SECO sẽ có những hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trong quá trình triển khai Dự án. Ông Jürg Vollenweider tin tưởng, dự án sẽ giúp Chính phủ Việt Nam đạt được các mục tiêu chính sách và phát triển của mình, góp phần tạo hiệu quả tốt hơn nữa trong cải cách quản lý tài chính công tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cùng các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh