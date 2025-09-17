Chứng khoán phái sinh ngày 17/9: Các hợp đồng tương lai phân hóa, thanh khoản giảm

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch giằng co trên thị trường chứng khoán phái sinh trong phiên giao dịch ngày 17/9. Đóng cửa phiên, các hợp đồng phân hóa, chỉ số cơ sở giảm điểm. Thanh khoản thị trường thu hẹp so với phiên trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 17/9, các hợp đồng tương lai ghi nhận nỗ lực hồi phục trong phần lớn thời gian của phiên, nhưng suy yếu trở lại về cuối phiên. Các hợp đồng tương lai đóng cửa phân hóa với 3 hợp đồng tăng điểm, 1 hợp đồng giảm điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm điểm. Theo đó, các hợp đồng tương lai giảm từ -2,3 điểm đến +1,9 điểm; chỉ số cơ sở giảm -6,54 điểm.

Hợp đồng tháng VN30F2509 đóng cửa tại 1.873,7 điểm, giảm -2,3 điểm so với phiên trước. Mức giảm của hợp đồng thấp hơn so với mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch mở rộng trạng thái dương với mức +4,85 điểm.

hanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh giảm so với phiên giao dịch trước. Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 260.042 hợp đồng, trong đó, riêng hợp đồng VN30F2509 đạt 246.217 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 tạo cây nến giảm giá và giá đóng cửa ở vùng thấp cho thấy vị thế bán tiếp tục chiếm ưu thế. Đồng thời, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy vùng 1.881 - 1.884 và đỉnh cũ đang phát huy vai trò kháng cự cho giá. Như vậy, rủi ro điều chỉnh trên hợp đồng vẫn đang hình thành với mục tiêu về 1.835 - 1.840 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 giảm -6,54 điểm, kết phiên tại 1.868,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 488 triệu đơn vị. VN30-Index giảm điểm kèm theo khối lượng giao dịch vẫn nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý khá thận trọng của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, chỉ báo sức mạnh xu hướng (ADX) tiếp tục vận động trong bối cảnh chỉ số vẫn giữ được trendline tăng trung hạn. Điều này cho thấy triển vọng tích cực vẫn được duy trì. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn đang nằm dưới mức trung bình 20 ngày trong các phiên gần đây. Nếu yếu tố về dòng tiền được cải thiện, thì đà tăng sẽ bền vững hơn./.