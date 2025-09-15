Chứng khoán phái sinh ngày 15/9: Các hợp đồng tương lai tăng điểm, thanh khoản thu hẹp

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai duy trì đà tăng điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 15/9. Mức tăng của các hợp đồng không quá lớn tương tự như mức tăng của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng thu hẹp so với phiên giao dịch liền trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 15/9, các hợp đồng tương lai tiếp tục phiên tăng điểm và đóng cửa ở mức cao nhất phiên, cho thấy sự tự tin quay trở lại. Theo đó, các hợp đồng tương lai tăng từ +7,5 điểm đến +40,1 điểm; chỉ số cơ sở tăng +11,3 điểm.

Hợp đồng tháng VN30F2509 đóng cửa tại 1.876 điểm, tăng +17 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng này lớn hơn mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch thu hẹp ở trạng thái âm với mức -0,75 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó. Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 261.782 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2509 đạt 258.191 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 đóng cửa ở mức giá cao nhất ngày cho thấy phe Long áp đảo trong phiên. Như vậy, đồ thị giá có thể sẽ còn duy trì quán tính tăng trong ngày mai với vùng cản kế tiếp tại 1.885 - 1.886 điểm. Đồng thời, khoảng cách co hẹp phản ánh kỳ vọng đà tăng trong các phiên gần trước đáo hạn hợp đồng tương lai.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +11,3 điểm, kết phiên tại 1.876,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 549 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm cho thấy tâm lý lạc quan trở lại của các nhà đầu tư vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn đang nằm dưới mức trung bình 20 ngày trong các phiên gần đây, trong khi MACD vẫn đang thu hẹp khoảng cách sau khi cho tín hiệu bán trước đó. Nếu yếu tố về thanh khoản có sự cải thiện và chỉ báo cho tín hiệu mua trở lại, thì đà hồi phục sẽ bền vững hơn./.