Chứng khoán phái sinh ngày 11/9: Điểm số và thanh khoản đều tăng mạnh

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai duy trì đà tăng điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 11/9. Mức tăng của các hợp đồng tương đối lớn tương tự như mức tăng của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng cải thiện so với phiên giao dịch liền trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 11/9, các hợp đồng tương lai mở rộng biên độ hôm nay khi giảm mạnh trong phiên sáng nhưng đảo chiều tăng trong phiên chiều. Theo đó, các hợp đồng tương lai tăng từ +24,9 điểm đến +30,7 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +26,45 điểm.

Hợp đồng tháng VN30F2509 đóng cửa tại 1.853,5 điểm, tăng +28,7 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng này lớn hơn mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch thu hẹp ở trạng thái âm với mức -1,58 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 506.903 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2509 đạt 503.545 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 tạo cây nến có tăng có thân nến rõ ràng nhưng vẫn nằm trong 2 thân nến giảm trước đó. Giá vẫn đang dao động quanh đường MA đi ngang phản ánh xu hướng lưỡng lự chưa rõ ràng. Vùng 1.858-1.865 điểm sẽ là kháng cự cho giá trong phiên tới.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +26,45 điểm, kết phiên tại 1.855,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 550 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm kèm khối lượng giao dịch vẫn ở mức cao cho thấy tâm lý lạc quan trở lại của các nhà đầu tư vẫn hiện hữu.

Hiện tại, chỉ số liên tục xuất hiện các phiên tăng giảm đan xen trong các phiên gần đây. Điều này cho thấy khả năng cao diễn biến giằng co, rung lắc sẽ còn xuất hiện trong các phiên tới. Thêm vào đó, chỉ báo kỹ thuật tiếp tục giảm sau khi cho tín hiệu bán ở vùng quá mua cho thấy rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn đang hiện hữu./.