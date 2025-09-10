Chứng khoán phái sinh ngày 10/9: Các hợp đồng tương lai phân hóa, thanh khoản giảm

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch giằng co trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 10/9. Đóng cửa phiên, các hợp đồng phân hóa, trong khi đó chỉ số cơ sở tăng điểm. Thanh khoản thị trường thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 10/9, các hợp đồng tương lai giằng co trong biên độ hẹp khi các chỉ số cơ sở vẫn ghi nhận lực bán chiếm ưu thế trong phiên. Mặc dù vậy, nổ lực hồi phục được ghi nhận về cuối phiên giúp các hợp đồng tương lai đóng cửa trong sắc xanh. Các hợp đồng tương lai đóng cửa phân hóa với 3 hợp đồng tăng điểm, 1 hợp đồng giảm điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng điểm. Theo đó, các hợp đồng tương lai giảm từ -0,2 điểm đến +17,2 điểm; chỉ số cơ sở tăng +3,46 điểm.

Hợp đồng tháng VN30F2509 đóng cửa tại 1.824,8 điểm, giảm -0,2 điểm so với phiên trước. Mức giảm của hợp đồng này trái ngược với mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch mở rộng trạng thái âm với mức -3,83 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh giảm so với phiên giao dịch trước đó. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 329.618 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2509 đạt 328.033 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 giảm điểm nhẹ cho thấy tâm lý giằng co của nhà đầu tư vẫn hiện hữu. Bên cạnh đó, kỹ thuật cho thấy hợp đồng này tạo cây nến có thân nến nhỏ ở khung D cho thấy cung cầu cân bằng, phản ánh thường thấy ở vùng đáy ngắn hạn.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +3,46 điểm, kết phiên tại 1.828,63 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 469 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm kèm theo khối lượng giao dịch có sự trồi sụt thất thường trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý thiếu ổn định của nhà đầu tư.

Hiện tại, chỉ số đang kiểm tra lại đường kỹ thuật trong bối cảnh đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục suy yếu sau khi cho tín hiệu bán. Nếu tình hình không có sự cải thiện thì triển vọng trong ngắn hạn vẫn chưa thể lạc quan./.