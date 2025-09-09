Chứng khoán phái sinh ngày 9/9: Các hợp đồng tương lai tăng điểm, thanh khoản cải thiện

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai lấy lại đà tăng điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 9/9. Mức tăng của các hợp đồng tương đối lớn tương tự như mức tăng của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng cải thiện so với phiên giao dịch liền trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 9/9, các hợp đồng tương lai hồi phục trở lại sau 2 phiên giảm liên tiếp trước đó. Các hợp đồng tương lai đóng cửa ở vùng giá cao nhất ngày với mức tăng từ 17 điểm trở lên tính theo giá đóng cửa. Theo đó, các hợp đồng tương lai tăng từ +16,7 điểm đến +25 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +12,65 điểm.

Hợp đồng tháng VN30F2509 đóng cửa tại 1.825 điểm, tăng +25 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng này lớn hơn mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch thu hẹp ở trạng thái âm với mức -0,17 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh tăng so với phiên giao dịch trước đó. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 355.907 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2509 đạt 353.601 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 hồi phục từ MA20 và đóng cửa cao nhất ngày cho thấy quán tính tăng có thể tiếp diễn vào đầu phiên ngày mai. Ngoài ra, cấu trúc thị trường đang trong pha hồi sau nhịp giảm từ 1.899 điểm đang có xác suất hình thành cao nên kỳ vọng giá có thể tiếp tục xuất hiện nhịp hồi phục lên vùng 1.830-1.835 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +17,95 điểm, kết phiên tại 1.861,2 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 479 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm kèm khối lượng giao dịch vẫn ở mức cao cho thấy tâm lý lạc quan trở lại của các nhà đầu tư vẫn hiện hữu.

Chỉ số VN30-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng giá 1.860 điểm. Bên cạnh đó, đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục tạo các đỉnh và đáy cao hơn trong khi chỉ số tiếp tục bám sát dải trên. Điều này cho thấy xu hướng tăng trong dài hạn vẫn còn./.