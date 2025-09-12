Chứng khoán phái sinh ngày 12/9: Các hợp đồng tương lai phân hóa, thanh khoản giảm

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch giằng co trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 12/9. Đóng cửa phiên, các hợp đồng phân hóa, trong khi đó chỉ số cơ sở tăng điểm. Thanh khoản thị trường thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 12/9, các hợp đồng tương lai giằng co trong biên độ hẹp. Các hợp đồng tương lai đóng cửa phân hóa với 3 hợp đồng tăng điểm, 1 hợp đồng giảm điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng điểm. Theo đó, các hợp đồng tương lai giảm từ -22,5 điểm đến +5,5 điểm; chỉ số cơ sở tăng +10,37 điểm.

Hợp đồng tháng VN30F2509 đóng cửa tại 1.859 điểm, tăng +5,5 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng thấp hơn so mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch mở rộng trạng thái âm với mức -6,4 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh giảm so với phiên giao dịch trước đó. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 374.216 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2509 đạt 371.035 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 tạo cây nến có tăng có thân nến nhỏ cho thấy sự lưỡng lự của giá trong phiên hôm nay. Giá nằm trên đường MA9 nhưng EMA đi ngang phản ánh đà tăng có thể tiếp diễn nhưng không mạnh. Vùng 1.871 điểm sẽ tiếp tục là kháng cự cho giá trong phiên tới.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +10,37 điểm, kết phiên tại 1.865,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 441 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm kèm theo khối lượng giao dịch gia tăng trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý ổn định hơn của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, chỉ báo sức mạnh xu hướng (ADX) tiếp tục vận động trong bối cảnh chỉ số vẫn giữ được trendline tăng trung hạn. Điều này cho thấy triển vọng tích cực vẫn được duy trì. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn đang nằm dưới mức trung bình 20 ngày trong các phiên gần đây. Nếu yếu tố về dòng tiền được cải thiện thì đà tăng sẽ bền vững hơn./.