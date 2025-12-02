Chứng khoán phái sinh ngày 2/12: Giao dịch sôi động, sắc xanh phủ rộng các hợp đồng

(TBTCO) - Sau phiên hụt thanh khoản hôm qua, dòng tiền đã trở lại trên cả thị trường cơ sở và phái sinh. Dù mở cửa khá thận trọng, sắc xanh chiến thắng cuối phiên và phủ rộng ở cả 8 hợp đồng.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai kỳ hạn VN30F1512 đóng cửa phiên ở mức 1.947 điểm, tăng 0,71% so với phiên trước. Mức tăng thấp hơn VN30-Index đã kéo chênh lệch âm mở rộng lên -3,12 điểm so với chỉ số cơ sở. Các kỳ hạn xa hơn như 41I1G1000, 41I1G3000, 41I1G6000 chênh lệch âm mở rộng từ -7,92 điểm đến -13,12 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng mạnh 29,9% so với phiên trước.

Theo chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch gia tăng mạnh các vị thế đầu cơ trong phiên, trở lại ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index hướng đến kháng cự rất mạnh. Vượt lên mốc 1.900 điểm, VN30-Index đang tiệm cận ngưỡng kháng cự tiếp theo, quanh 1.970 điểm.

Khối lượng mở (OI) cũng tăng hơn 11%. Riêng ở hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất, vị thế nắm giữ đạt 38.915 hợp đồng. Cả 4 kỳ hạn trong nhóm hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index đều có khối lượng mở lớn hơn hôm qua.

Sắc xanh bao phủ trên thị trường chứng khoán phái sinh

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index mở phiên giảm nhẹ so với nức giá tham chiếu. Thậm chí, đà giảm mạnh hơn xuất hiện sau 10 giờ sáng. Tuy nhiên, lực cầu tốt vẫn tiếp tục được duy trì ở nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup và một số cổ phiếu riêng lẻ như VJC và SAB. Diễn biến tại các trụ cột này giúp chỉ số chung thu hẹp phần nào đà giảm về cuối phiên sáng.

Nhóm ngành ngân hàng cũng cho thấy sự phục hồi tích cực ở các cổ phiếu đã giảm mạnh. Cổ phiếu VIC dù có lúc giảm, nhưng cũng đã bật ngược trở lại, tạo đà cho chỉ số đảo chiều bật tăng.

Dòng tiền tiếp tục lan tỏa ở nửa cuối phiên chiều. Nhờ vậy, VN30-INdex đóng cửa tại 1950,12 điểm, tăng 16,56 điểm (+0,87%). Sắc xanh áp đảo trong rổ VN30 với 20 mã tăng, 5 mã giảm và 5 mã đứng giá tham chiếu.

Tương tự thị trường phái sinh, giá trị giao dịch hồi phục trên thị trường cơ sở./.