Chứng khoán phái sinh ngày 16/9: Các hợp đồng tương lai rung lắc mạnh, thanh khoản cải thiện

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giằng co, rung lắc mạnh trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 16/9. Mức tăng của các hợp đồng không quá lớn, trái ngược với mức giảm của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng cải thiện so với phiên giao dịch liền trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 16/9, các hợp đồng tương lai tăng vào đầu phiên và duy trì đà tăng cho tới gần cuối phiên. Tuy nhiên, áp lực tại vùng đỉnh cũ khiến các hợp đồng tương lai thu hẹp đà tăng đáng kể, trong đó VN30F2509 quay về tham chiếu. Các hợp đồng tương lai tăng từ 0 điểm đến +2,8 điểm; chỉ số cơ sở giảm -1,36 điểm.

Hợp đồng tháng VN30F2509 đóng cửa tại 1.876 điểm, không đổi so với phiên trước. Hợp đồng giữ ở mức tham chiếu, trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm điểm, nên khoảng cách chênh lệch quay lại ở trạng thái dương với mức +0,61 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện và vẫn ghi nhận giữ ở mức cao với hơn 300.000 hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 301.264 hợp đồng.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện so với phiên giao dịch trước đó. Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 301.264 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng VN30F2509 đạt 293.302 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2509 tạo cây nến đỏ giảm điểm, cho thấy vị thế Short chiếm ưu thế trong phiên chiều. Ngoài ra, giá cũng giao dịch gần vùng đỉnh cũ, cho thấy đây là vùng kháng cự cho giá và đang phát huy vai trò. Chỉ báo động lượng tiếp tục duy trì tín hiệu phân kỳ giảm và đang tạo phân kỳ 3 đoạn. Như vậy, khả năng hợp đồng này sẽ tăng trong phiên sáng với kháng cự 1.881 - 1.884 và có thể suy giảm trở lại.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 giảm -1,36 điểm, kết phiên tại 1.875,39 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 549 triệu đơn vị. VN30-Index giảm điểm cho thấy tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn đang nằm dưới mức trung bình 20 ngày trong các phiên gần đây, trong khi MACD vẫn đang thu hẹp khoảng cách sau khi cho tín hiệu bán trước đó. Nếu yếu tố về thanh khoản có sự cải thiện và chỉ báo cho tín hiệu mua trở lại, thì đà hồi phục sẽ bền vững hơn./.