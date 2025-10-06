Chứng khoán phái sinh ngày 6/10: VN30 vượt mốc 1900 điểm, gia tăng vị thế Long

(TBTCO) - VN30-Index bật tăng, vượt mốc 1900 điểm, các hợp đồng phái sinh cũng đồng loạt tăng trên 3%. Dòng tiền đầu cơ sôi động trở lại, phe Long chiếm ưu thế rõ rệt.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F1M tăng mạnh 61,7 điểm (+3,32%) lên 1.918,6 điểm, thu hẹp độ chênh lệch giữa giá hợp đồng phái sinh so với chỉ số cơ sở VN30-Index về còn -0,37 điểm. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như VN30F2M, VN30F1Q và VN30F2Q cũng tăng trên 2,7% - 3,1%, với chênh lệch âm dao động từ -1,97 đến -32,97 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 305.000 hợp đồng, tăng gần 15% so với phiên trước. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, thanh khoản sôi động cho thấy các nhà đầu tư đang gia tăng các vị thế đầu cơ ngắn hạn, thể hiện sự lạc quan với xu hướng của VN30-Index khi thông tin nâng hạng thị trường đang đến gần.

Giá hợp đồng tương lai đồng loạt tăng mạnh

Khối lượng mở (OI) trên hợp đồng VN30F1M đạt 45.545 hợp đồng, cho thấy dòng tiền tiếp tục gia tăng vị thế nắm giữ. Chuyên gia DNSE đánh giá xu hướng Long chiếm ưu thế. Khối ngoại cũng đang nắm giữ 703 hợp đồng qua đêm, mở vị thế mua (Long) với kỳ vọng chỉ số sẽ tăng lên trong tương lai, nâng tổng vị thế Long tích lũy từ ngày 5/9 lên 8.547 hợp đồng.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30-Index mở cửa bứt phá mạnh nhờ lực cầu dâng cao ở các cổ phiếu lớn như SSI và VRE. Đến cuối phiên, VN30 đóng cửa tại 1.918,97 điểm, tăng 59,46 điểm (+3,2%) với 29 mã tăng và chỉ 1 mã giảm. VN30-Index đang vượt lên và xác lập kỷ lục mới. Không chỉ gia tăng về điểm số cùng sắc xanh áp đảo, thanh khoản nhóm VN30 đạt gần 20.000 tỷ đồng, chiếm 60% tổng giao dịch HOSE.

Theo SHS, sau hơn một tháng tích lũy, VN30 đang cho thấy tín hiệu bứt phá với “cú hích” có được sau số liệu tích cực từ tăng trưởng GDP quý III/2025 và kỳ vọng trước thềm thông tin phân loại thị trường từ FTSE. Động lực này đã thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược vào vị thế Long. Chuyên gia từ SHS cho rằng chỉ số này có thể hướng đến vùng 1.970 - 2.000 điểm trong ngắn hạn, nếu duy trì được đà tâm lý tích cực hiện nay.