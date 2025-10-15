Thuế tỉnh Hà Tĩnh kịp thời giải đáp vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Cùng với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, Thuế tỉnh Hà Tĩnh còn tăng cường đối thoại nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp.

Hướng dẫn kịp thời chính sách thuế mới cho người nộp thuế

Để kịp thời giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế, mới đây, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn chính sách thuế và đối thoại với người nộp thuế. Hội nghị thu hút gần 750 giám đốc, kế toán doanh nghiệp tham dự tại điểm cầu Thuế tỉnh và các điểm cầu thuế cơ sở.

Đại diện Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến và hướng dẫn các quy định mới của một số luật liên quan tới lĩnh vực thuế và giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh phổ biến các quy định pháp luật về thuế đến doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Loan

Tại hội nghị, đại diện Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã phổ biến các nội dung của Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/10/2025; Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/6/2025.

Đồng thời, đại diện Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng làm rõ các nội dung quan trọng của Thông tư số 32/2025/TT-BTC ngày 31/5/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025.

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đối với các nội dung chưa được trả lời, cơ quan thuế sẽ rà soát các văn bản liên quan để sớm phản hồi cho doanh nghiệp. Đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền, Thuế tỉnh Hà Tĩnh sẽ gửi văn bản tới Cục Thuế, Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn, trả lời để tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Theo đó, nhiều nội dung quan trọng là các điểm mới của chính sách thuế được chuyển tải như: cụ thể hóa các danh mục thuế suất 0% - 5% - 10%; bổ sung quy định cụ thể đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là nhà cung cấp nước ngoài; điều chỉnh đối tượng không chịu thuế; quy định chi tiết hơn về thuế giá trị gia tăng, điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mở rộng đối tượng chịu thuế, bổ sung nhóm thu nhập được miễn trong lĩnh vực môi trường và trái phiếu xanh; điểm mới về lập và sử dụng hóa đơn…

Tham gia đối thoại, đại diện các doanh nghiệp đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các thủ tục thuế, tập trung vào các tình huống phát sinh thực tế trong quá trình kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn như: chính sách ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp mới thành lập; khấu trừ thuế giá trị gia tăng; thuế khoán lao động, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; thủ tục hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền; thủ tục hoàn thuế…

Hầu hết các câu hỏi của doanh nghiệp đều được cán bộ chuyên môn Thuế tỉnh Hà Tĩnh giải đáp cụ thể, nêu rõ căn cứ pháp lý, hướng dẫn cách xử lý hồ sơ, chứng từ để đảm bảo tính đúng, đủ và hợp lệ trong việc kê khai thuế.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt trên 15.000 tỷ đồng, bằng 85% dự toán. Trong đó, số thu nội địa do Thuế tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đạt hơn 6.395 tỷ đồng.

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đóng góp quan trọng vào số thu trên có 10 doanh nghiệp có số nộp lớn nhất, đạt trên 2.000 tỷ đồng, chiếm hơn 30% tổng thu ngân sách nội địa do cơ quan thuế thực hiện.

Công chức thuế hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính thuế. Ảnh: Phan Trâm

Trong đó, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh nộp đạt 544 tỷ đồng. Đây là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp này giữ vị trí số một về mức đóng góp ngân sách. Theo đánh giá của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, đây là một trong những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất - kinh doanh ổn định, thị trường tiêu thụ rộng và hiệu quả quản trị cao, giúp duy trì nguồn thu bền vững cho địa phương.

Đại diện Thuế tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, để có được kết quả trên, toàn đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người nộp thuế, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, mở rộng hình thức nộp thuế điện tử, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin mới, đồng thời tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế, ngoài việc thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, hoàn thuế, đảm bảo công bằng trong thực thi nghĩa vụ thuế, ngăn ngừa thất thu ngân sách và góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh./.