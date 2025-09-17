Bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh về chứng khoán và hoạt động ngân hàng

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, hoạt động tín dụng, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán...

Tại Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 16/9/2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 lĩnh vực: thành lập và hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, hoạt động tín dụng.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong 5 lĩnh vực: hoạt động kinh doanh của NHTM; hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng; cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

Một số điều kiện thành lập chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại được bãi bỏ hoặc đơn giản hóa. Ảnh tư liệu.

Bỏ một số thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô

Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg sẽ dừng thực hiện. NHNN đang hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bỏ một số thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô như: thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên đang hoạt động trước khi Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành; thủ tục thay đổi các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; thủ tục cấp và thủ tục thay đổi các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký mới...

Bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh về chứng khoán

Đối với thủ tục chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh gồm:

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 2 năm tính đến thời điểm đề nghị.

- Giá trị thực của vốn điều lệ đến thời điểm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định hiện hành.

- Hoạt động kinh doanh có lãi trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán và báo cáo tài chính riêng lẻ có kiểm toán trong 2 năm liền kề trước năm đề nghị.

- Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng quy định tại Điều 129 và khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng và các hướng dẫn của NHNN đối với các quy định này liên tục trong thời gian 6 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

- Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý trong thời gian 2 quý liền kề trước quý đề nghị.

- Thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN tại thời điểm cuối quý liền kề trước quý đề nghị.

- Trong thời gian 12 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị, tổ chức tín dụng cổ phần không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng dưới hình thức phạt tiền với tổng mức phạt từ 30 triệu đồng trở lên.

- Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng cổ phần có số lượng và cơ cấu đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tại thời điểm đề nghị, tổ chức tín dụng cổ phần có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Thủ tục chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần được bãi bỏ một số điều kiện. Ảnh tư liệu

Bãi bỏ, đơn giản hóa một số điều kiện thành lập chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bãi bỏ các điều kiện thành lập chi nhánh trong nước đối với cả 2 trường hợp: ngân hàng thương mại có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị và ngân hàng thương mại có thời gian hoạt động dưới 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị.

Về điều kiện kinh doanh của thủ tục chấp thuận đủ điều kiện thành lập chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại (NHTM), Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bãi bỏ các điều kiện thành lập chi nhánh trong nước đối với cả 2 trường hợp: NHTM có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị và NHTM có thời gian hoạt động dưới 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị, cụ thể như sau:

+ Điều kiện: "Tại thời điểm đề nghị, các đơn vị thuộc mạng lưới ở trong nước của NHTM được chấp thuận thành lập trong năm trước liền kề năm đề nghị đã khai trương hoạt động".

+ Điều kiện: "Có giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định. Giá trị thực của vốn điều lệ được xác định theo quy định của Thống đốc NHNN về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trên cơ sở báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị".

+ Các điều kiện tại điểm h khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM gồm điều kiện về không bị xử phạt vi phạm hành chính về tỷ lệ bảo đảm an toàn; phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Đồng thời, đơn giản hóa các điều kiện thành lập chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại.

Bãi bỏ và đơn giản hóa một số điều kiện thành lập phòng giao dịch của NHTM

Đối với điều kiện kinh doanh của thủ tục chấp thuận đủ điều kiện thành lập phòng giao dịch của NHTM, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bãi bỏ các điều kiện sau:

+ Tại thời điểm đề nghị, các đơn vị thuộc mạng lưới ở trong nước của NHTM được chấp thuận thành lập trong năm trước liền kề năm đề nghị đã khai trương hoạt động.

+ Có giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12 của năm trước liền kề năm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định. Giá trị thực của vốn điều lệ được xác định theo quy định của Thống đốc NHNN về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trên cơ sở báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị.

+ Các điều kiện tại điểm h khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2024/TT-NHNN gồm điều kiện về không bị xử phạt vi phạm hành chính về tỷ lệ bảo đảm an toàn; phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Bên cạnh đó, một số điều kiện thành lập phòng giao dịch của NHTM cũng được đơn giản hóa./.