VIB lên kế hoạch phát hành 4.000 tỷ trái phiếu tăng vốn cấp 2

(TBTCO) - Ngân hàng VIB vừa thông qua kế hoạch phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu nợ thứ cấp để bổ sung vốn cấp 2, nhằm củng cố vốn tự có, nâng cao hệ số an toàn và hỗ trợ tăng trưởng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - mã Ck: VIB) vừa phê duyệt kế hoạch phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu nợ thứ cấp nhằm bổ sung vốn cấp 2 trong năm 2025. Văn bản nêu rõ, Tổng giám đốc VIB sẽ quyết định khối lượng phát hành từng đợt tùy nhu cầu vốn và diễn biến thị trường.

Trong năm 2025, VIB dự kiến huy động tối đa 30.000 tỷ đồng giấy tờ có giá, trong đó bao gồm trái phiếu và/hoặc chứng chỉ tiền gửi. Đến cuối tháng 6/2025, dư nợ trái phiếu của VIB ở mức 20.000 tỷ đồng, cùng với đó, ngân hàng đã phát hành 9.200 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi.

Tính đến hết quý II/2025, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của VIB đạt 12,03%, nhỉnh hơn hệ số CAR cùng kỳ (11,75%) và cao hơn quy định (8%).

Cuối năm 2024, VIB ghi nhận vốn tự có đạt 47.749 tỷ đồng; trong đó, vốn cấp 2 đạt 5.907 tỷ đồng; vốn cấp 1 là 41.862 tỷ đồng.

Nguồn: VIB.

Vốn tự có được thường xuyên giám sát và quản lý bởi Hội đồng Vốn, trong đó các phương án tăng vốn được đưa ra phù hợp với khả năng tăng trưởng tài sản và đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn hoạt động của ngân hàng.

VIB đã lập các phương án tăng vốn khác nhau nhằm phù hợp với khả năng tăng trưởng tài sản của ngân hàng dưới sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước. VIB đã và đang xây dựng, triển khai các kế hoạch nhằm tăng vốn tự có, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật và chuẩn mực quốc tế thông qua các giải pháp, đó là tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu thưởng trích từ lợi nhuận giữ lại và các quỹ; tăng vốn cấp 2 từ việc phát hành trái phiếu.

Trước đó, VIB đã nâng vốn điều lệ lên hơn 34.040 tỷ đồng, tương ứng tăng 14,26% thông qua chia 417 triệu cổ phiếu thưởng cho gần 33.700 cổ đông và phát hành 7,8 triệu cổ phiếu ESOP cho hơn 1.370 nhân viên.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm 2025, VIB ghi nhận tổng thu nhập hơn 9.700 tỷ đồng; trong đó, thu nhập ngoài lãi chiếm 21%, chủ yếu từ dịch vụ và thanh toán. Sau khi trừ đi chi phí và dự phòng rủi ro tín dụng, lợi nhuận trước thuế VIB đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của VIB vượt 530.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm; dư nợ tín dụng hơn 356.000 tỷ đồng (tăng 10%), huy động khách hàng hơn 304.000 tỷ đồng (tăng 10%). Đặc biệt, CASA (tiền gửi không kỳ hạn) và tài khoản siêu lợi suất tăng 51% so với đầu năm, cho thấy hiệu quả từ chiến lược tối ưu dòng tiền nhàn rỗi.

Chất lượng tài sản của VIB tiếp tục cải thiện rõ nét trong 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,54%, thấp hơn 0,14 điểm phần trăm so với cuối quý I, phản ánh hiệu quả từ chính sách tín dụng thận trọng và định hướng ưu tiên khách hàng chất lượng cao./.