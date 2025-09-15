Dấu ấn SHB tại triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

(TBTCO) - Xuyên suốt chặng đường phát triển, SHB luôn gắn với sự vươn mình của đất nước, là kênh dẫn vốn tới mọi ngành nghề của nền kinh tế, đồng hành kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng, xã hội.

Diễn ra từ ngày 28/8 đến 15/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện tôn vinh, quảng bá những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm qua. Quy tụ hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp là các tổ chức lớn uy tín toàn quốc, cùng với những không gian nghệ thuật đặc sắc, triển lãm là điểm đến đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, gian hàng của SHB đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan và trải nghiệm.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT SHB đón tiếp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tham quan gian hàng SHB tại triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Góp mặt tại sự kiện trong không gian trưng bày của ngành Ngân hàng với chủ đề “Đầu tàu kinh tế”, SHB ghi dấu ấn nổi bật của một ngân hàng tư nhân top đầu, với nhiều đóng góp trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, xây dựng đất nước phát triển bền vững, hùng cường. SHB đã và đang cùng với ngành ngân hàng có một hành trình tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại và kiến tạo tương lai, khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế.

32 năm đồng hành phát triển cùng đất nước

Không gian triển lãm của SHB như thước phim tái hiện hành trình 32 năm phát triển, bằng tất cả năng lực, nguồn lực, cơ hội và thách thức, SHB đã vươn mình mạnh mẽ trở thành Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam và là một trong 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu.

Không gian triển lãm của SHB

Thành lập năm 1993, từ một ngân hàng nông thôn, sau đó chuyển đổi mô hình hoạt động lên thành thị, mỗi bước chuyển mình của SHB đều thể hiện rõ nét hơi thở, nhịp đập của kinh tế đất nước.

Cùng với mạng lưới liên tục mở rộng, trải dài khắp dải đất Việt Nam, dòng vốn được SHB cung ứng hiệu quả tới các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Dấu ấn SHB hiện diện rõ nét trong những công trình, dự án trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế như: cầu vượt ngã ba Huế, Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc, Cảng hàng không Quảng Trị, Nhà máy phong điện Lạc Hòa 2, Điện gió Yang Trung - Gia Lai, Nhà máy gạo Hạnh phúc…

Phó chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh báo cáo các lãnh đạo NHNN hành trình hơn 32 năm SHB kiên tâm đồng hành cùng sự nghiệp phát triển của đất nước.

Với vị thế hàng đầu thị trường tài chính, SHB là một trong số ít các ngân hàng được World Bank, JICA, ADB, KFW và các tổ chức tài chính quốc tế khác lựa chọn là ngân hàng cho vay lại, ngân hàng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia; tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của ADB… qua đó cung ứng nguồn vốn giá rẻ đồng hành cùng các dự án phát triển kinh tế đất nước.

SHB đã và đang tiếp tục hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược là các tập đoàn kinh tế lớn nhà nước và tư nhân trong nước, quốc tế; phát triển chiến lược toàn diện hệ sinh thái, chuỗi cung ứng các doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Đồng hành cùng các chính sách của Chính phủ, SHB thường xuyên cung cấp các gói tín dụng hàng chục tỷ đồng, thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế phát triển.

SHB cũng là một trong những ngân hàng tiên phong thực hiện chủ trương của Chính phủ khi nhận sáp nhập HabuBank, xử lý nợ xấu của Thủy sản Bình An. Đây là tiền lệ quan trọng cho ngành ngân hàng Việt Nam thực hiện các thương vụ M&A khác và giai đoạn tái cơ cấu tiếp theo. Việc hấp thụ một ngân hàng có nhiều vấn đề tài chính và xử lý hiệu quả đã chứng minh năng lực quản trị vượt trội của SHB. Bám sát lộ trình tái cấu trúc, SHB luôn hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra tại mỗi giai đoạn cơ cấu.

Là một trong những ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất cả nước, SHB đồng thời tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ xóa đói giảm nghèo, phát triển thế hệ trẻ… và luôn sẵn sàng xung phong mỗi khi Tổ quốc cần. Trong giai đoạn cả nước chống dịch Covid-19, SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ, đóng góp tổng số tiền lên tới hơn 1.500 tỷ đồng thông qua việc ủng hộ quỹ vaccine của Chính phủ; hỗ trợ vật tư y tế cho các bệnh viện và địa phương; ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”; hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19; đồng hành cùng “Mùa xuân cho em”…

Vừa qua, SHB đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp tích cực trong Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”. Cụ thể, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, SHB đã trao tặng tỉnh Sóc Trăng 100 tỷ đồng; cùng Bộ Công an triển khai chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ người nghèo trên khắp các tỉnh thành, bao gồm việc xây dựng 700 căn nhà cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu; 150 căn nhà cho người dân và 1 điểm trường cho con em đồng bào miền núi, tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Cao Bằng, Thái Nguyên…

Chiến dịch “Hạnh phúc là Người Việt Nam” của SHB chào mừng Quốc khánh 2/9 đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng

Trên góc độ văn hóa, thể thao, SHB cũng để lại dấu ấn không nhỏ với hàng loạt hoạt động đồng hành ý nghĩa như: thuê 8 chuyên cơ, đưa 600 cổ động viên sang Thái Lan “Tiếp lửa Đội tuyển Việt Nam” tại Vòng chung kết AFF Cup 2024, sự kiện “Ngày hội văn hóa” xác lập kỷ lục 15 nghìn cán bộ nhân viên của một tổ chức cùng hào hùng hát vang Quốc ca, sự kiện đồng hành cùng Bộ Công an, tổ chức Giải bóng đá Công An, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025. Hay mới đây nhất, chiến dịch “Hạnh phúc là Người Việt Nam” của SHB hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng với những ký ức lịch sử, những hình ảnh tự hào được tái hiện bằng tâm huyết, lòng yêu nước và cả trách nhiệm của một ngân hàng top đầu.

Sẵn sàng cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình

Những thành tựu kinh tế nổi bật, những thông điệp hào hùng và những chiến dịch thổi bùng lên tinh thần dân tộc, tất cả đều cho thấy SHB đã sẵn sàng, cùng đất nước tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của số hóa và vươn mình mạnh mẽ.

Qua 32 năm phát triển và là đối tác tài chính tin cậy của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các đơn vị hành chính công; SHB liên tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ dựa trên sự thấu hiểu, không ngừng ứng dụng công nghệ số hiện đại nhằm cải tiến sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hướng đến mô hình “Ngân hàng Tương lai - Bank of the Future” với những công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu. Mô hình này tích hợp sâu rộng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), học máy (Machine Learning)… vào toàn bộ quy trình vận hành, sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng. Kế hoạch đầu tư chiến lược này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng phục vụ khách hàng, mà còn giúp SHB mở rộng hạ tầng công nghệ và phát triển các sản phẩm tài chính đột phá giúp đưa trải nghiệm cá nhân hóa đến từng khách hàng. Các công nghệ tiên tiến nhất được áp dụng sẽ tạo nên hệ sinh thái mạnh mẽ giữa cá nhân, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp, đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

Tại triển lãm, SHB đã giới thiệu giải pháp tài chính toàn diện cho khối đơn vị hành chính sự nghiệp, trong đó có thanh toán tích hợp. Giải pháp giúp việc thanh toán minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho bệnh nhân, bệnh viện; trường học.

Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB cho biết: “Giải pháp thanh toán tích hợp là một trong những sản phẩm của mô hình Bank of the Future, là bước đi quan trọng của SHB đóng góp vào quá trình chuyển đổi số đất nước. Với việc thúc đẩy kết nối hệ thống dữ liệu quốc gia với các cơ quan hành chính công, các giải pháp tài chính số của SHB sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hệ sinh thái số quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Với phương châm “Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm”, các sản phẩm dịch vụ số hóa của SHB được “may đo” chuyên biệt phù hợp với từng nhu cầu của các bệnh viện, trường học, đơn vị hành chính… hỗ trợ và đồng hành trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

Đến nay, hàng trăm đơn vị hành chính sự nghiệp là trường học, bệnh viện, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp nhà nước… tin tưởng sử dụng sản phẩm dịch vụ của SHB. Các giải pháp tài chính dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp được ứng dụng công nghệ hiện đại, tích hợp các chức năng thanh toán với phần mềm quản lý, giúp các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết kiệm nguồn lực, thời gian trong việc quản lý thanh toán, quản trị tài chính hiệu quả.

Dấu ấn SHB nổi bật tại triển lãm

Bên cạnh các giải pháp số dành cho khách hàng doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp…, SHB đồng thời phát triển nhiều sáng kiến số cho khách hàng cá nhân, liên tục cải tiến ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA, đảm bảo các giao dịch tài chính thông suốt và đồng bộ trên mọi kênh giao dịch. Tỷ trọng giao dịch qua kênh số và nền tảng online của SHB liên tục tăng trong nhóm đầu ngành. Đến nay, hơn 95% các nghiệp vụ, quy trình của SHB được số hóa. Hơn 98% giao dịch của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều được thực hiện hoàn toàn thông qua kênh số Mobile banking, Internet banking.

Khẳng định uy tín, tầm vóc của “Đầu tàu kinh tế”

Cũng tại triển lãm, người xem thấy được uy tín, tầm vóc của ngân hàng SHB thông qua chuỗi bằng khen và những giải thưởng cao quý. Với nhiều đóng góp tích cực, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, SHB đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (2 lần), Huân chương Lao động hạng Ba (2 lần) cùng rất nhiều phần thưởng cao quý khác dành cho các tập thể và cá nhân tại SHB.

Ngoài ra, SHB liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá, ghi nhận những giải pháp cho khách hàng doanh nghiệp như “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME” (Alpha Southeast Asia), “Ngân hàng tốt nhất cho khách hàng khu vực công tại Việt Nam” (Tạp chí FinanceAsia); “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất Việt Nam” (Tạp chí Global Finance); “Ngân hàng có Sáng kiến Giải pháp Thanh toán tốt nhất Việt Nam” (Tạp chí The Asian Banker). Đặc biệt, SHB tiếp tục nằm trong TOP 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á Fortune Southeast Asia.

Với những nỗ lực nổi bật trong mảng công nghệ thanh toán, ngân hàng đã được The Asian Banker - tổ chức đánh giá ngân hàng uy tín tại khu vực châu Á - trao giải thưởng “Ngân hàng có Sáng kiến Giải pháp Thanh toán tốt nhất Việt Nam”. Trước đó, năm 2024, SHB vinh dự nhận cú đúp giải thưởng cho 2 giải pháp trên nền tảng số “Trải nghiệm trên nền tảng số nổi bật nhất - hạng mục Nền tảng quản lý dòng tiền” và “Áp dụng công nghệ tốt nhất cho trải nghiệm số” tại Lễ trao giải Digital CX Awards 2024. Các danh hiệu này phản ánh sự đổi mới mạnh mẽ của SHB trong việc phát triển hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện, xây dựng các công cụ thanh toán nhanh, an toàn, tiện lợi, bắt kịp xu thế tiêu dùng hiện đại và góp phần đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt.