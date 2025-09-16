Những Ngân hàng đầu tiên đăng ký áp dụng sớm tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 14

(TBTCO) - Khi Thông tư số 14/2025/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn còn là đích ngắm của nhiều ngân hàng trong tương lai, KienlongBank đã sẵn sàng cán đích, chính thức đăng ký áp dụng sớm phương pháp tiêu chuẩn để tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo thông tư này với Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

KienlongBank không chỉ đáp ứng chuẩn mực an toàn vốn, mà là một tổ chức tiên phong, đang kiến tạo nền tảng cho một giai đoạn tăng trưởng mới - an toàn hơn, minh bạch hơn và bền vững hơn.

Từ “vượt chuẩn an toàn” đến lựa chọn nâng chuẩn sớm

Năm 2025 mở ra một giai đoạn mới cho ngành ngân hàng Việt Nam, khi yêu cầu về an toàn vốn được nâng lên một tầm cao mới. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, từ chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn đến áp lực gia tăng quản trị rủi ro hệ thống, ngày 30/6/2025, NHNN đã ban hành Thông tư số 14/2025/TT-NHNN (Thông tư 14), có hiệu lực từ ngày 15/9/2025 và lộ trình đến 1/1/2030 yêu cầu các ngân hàng phải tuân thủ đầy đủ, giúp nâng cao mức độ an toàn trên toàn hệ thống ngân hàng.

Đối với phần lớn ngân hàng thương mại (NHTM), đây là một thách thức không nhỏ. Lộ trình tăng vốn tự có, hoàn thiện khung quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ thông tin và đào tạo nhân sự đòi hỏi thời gian cũng như nguồn lực tài chính - nhân sự rất lớn. Chính vì vậy, nhiều tổ chức tín dụng sẽ cần đến giai đoạn chuyển tiếp tới hơn 4 năm mới có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Thông tư 14. Trong khi đó, KienlongBank lựa chọn một hướng đi khác: chủ động đi trước, đón đầu xu thế và đã sẵn sàng mọi nguồn lực để áp dụng Thông tư 14 ngay từ thời điểm có hiệu lực.

Trong nhiều năm liền, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của KienlongBank luôn duy trì mức cao hơn quy định tối thiểu của NHNN từ 3 - 4%, mức “vượt chuẩn” hiếm thấy trong ngành. Một nền tảng vốn vững chắc và chiến lược quản trị rủi ro chặt chẽ đã giúp KienlongBank duy trì mức tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tiếp.

Cùng thời điểm này, KienlongBank đang hoàn tất các thủ tục chia cổ tức ở mức 60% - một trong những tỷ lệ cao nhất toàn ngành và đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Đây là những tín hiệu mạnh mẽ củng cố niềm tin của cổ đông, gia tăng thanh khoản cho cổ phiếu và thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Hướng tới dấu mốc 30 năm thành lập (27/10/1995 - 27/10/2025), chuỗi thông tin tích cực liên tiếp đã và đang đưa KienlongBank bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, nơi an toàn vốn, minh bạch và sức hấp dẫn với nhà đầu tư cùng hội tụ để tạo ra động lực phát triển dài hạn.

Ngay từ năm 2023, KienlongBank đã khởi động dự án Basel III nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro thanh khoản và vốn theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là bước đi chiến lược cho sự phát triển toàn diện và bền vững của Ngân hàng. Trong quá trình triển khai, KienlongBank liên tục cập nhật các dự thảo của NHNN về Thông tư 14 để điều chỉnh phương pháp luận và hoàn thiện công cụ tính toán vốn theo sát quy định mới.

Quyết định tiên phong này phản ánh triết lý phát triển bền vững mà KienlongBank theo đuổi: tăng trưởng phải gắn liền với quản trị rủi ro theo các chuẩn mực tiên tiến, gia tăng khả năng chống chịu trước biến động vĩ mô và sẵn sàng hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế.

Chuẩn hóa vốn là chiến lược hội nhập, không chỉ là bài toán tuân thủ

Để vận hành hệ thống tính toán vốn theo chuẩn Basel III, ngay từ năm 2023, KienlongBank đã chủ động khởi động một dự án chiến lược quy mô toàn Ngân hàng. Ban Dự án Basel III được thành lập, quy tụ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm từ các khối nghiệp vụ then chốt, kết hợp cùng KPMG - một trong 4 đơn vị kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới - nhằm xây dựng phương pháp luận và bộ công cụ tự động tính toán các chỉ số an toàn theo Basel III nói chung và tỷ lệ CAR nói riêng theo chuẩn mực quốc tế.

Song song với đó, KienlongBank đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin: chuẩn hóa hệ thống dữ liệu, xây dựng và kiểm thử thành công công cụ tính vốn tự động. Hệ thống này cho phép ngân hàng giám sát và quản lý các tỷ lệ đảm bảo an toàn theo chuẩn mực Basel III một cách chính xác, minh bạch - trở thành nền tảng quan trọng để quản trị rủi ro thanh khoản và vốn một cách chủ động.

Đại diện KienlongBank cho biết: “Việc tự động hóa công tác tính vốn giúp chúng tôi rút ngắn thời gian tổng hợp dữ liệu, loại bỏ rủi ro sai sót thủ công và tăng tính chủ động trong việc giám sát CAR. Quan trọng hơn, đây là công cụ hỗ trợ ra quyết định chiến lược cho Ban Lãnh đạo, giúp tối ưu hóa danh mục tài sản có rủi ro, bảo đảm Ngân hàng luôn duy trì trạng thái an toàn”.

Áp dụng Thông tư 14 trong tính toán tỷ lệ an toàn vốn, KienlongBank không chỉ đáp ứng, mà còn chủ động duy trì bộ đệm vốn vượt xa yêu cầu của NHNN. Điều đó khẳng định sức mạnh tài chính và nền tảng quản trị rủi ro vững chắc của Ngân hàng. Hiện tại, KienlongBank đã sẵn sàng mọi nguồn lực để vận hành theo những chuẩn mực khắt khe nhất, biến “tuân thủ” thành lợi thế cạnh tranh nổi trội và khẳng định cam kết phát triển bền vững, minh bạch và tiên phong trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Việc tiên phong đăng ký áp dụng sớm Thông tư 14 thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của KienlongBank: tăng trưởng bền vững gắn liền với quản trị rủi ro hiện đại. Nền tảng vốn an toàn, vững chắc không chỉ mở ra dư địa phát triển, giúp Ngân hàng chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh, mà còn nâng cao khả năng chống chịu trước biến động kinh tế, bảo vệ lợi ích của khách hàng, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đóng góp thiết thực vào sự ổn định, phát triển bền vững của hệ thống tài chính quốc gia.

Đại diện KienlongBank kết luận: “Với chiến lược phát triển bền vững, KienlongBank sẽ tiếp tục đầu tư vào con người, công nghệ và quản trị rủi ro, để luôn sẵn sàng cho những chuẩn mực cao hơn trong tương lai”./.