Mục tiêu tín dụng trong tầm tay, ngân hàng tư nhân nhiều khả năng bứt phá 25 - 30%

(TBTCO) - Phân tích từ nhiều đơn vị cho thấy, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% trong năm 2025 là khả thi, khi nhu cầu vốn duy trì tích cực và kinh tế tiếp tục phục hồi, tạo điều kiện để hầu hết ngân hàng đạt kế hoạch. Đáng chú ý, một số ngân hàng tư nhân lớn có thể bứt phá với mức tăng trưởng 25 - 30% trong năm nay.

Trong báo cáo cập nhật ngành ngân hàng mới công bố, nhóm phân tích của Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm S&I (S&I Ratings) đánh giá, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% của Chính phủ trong năm 2025 là khả thi, thậm chí có thể đạt 17 - 18% nếu nhu cầu vốn duy trì tích cực cùng với đà phục hồi của nền kinh tế.

"Một số ngân hàng thương mại cổ phần lớn như MB, VPBank và HDBank nhiều khả năng sẽ có tốc độ tăng trưởng vượt trội (25 - 30%) so với toàn ngành trong năm 2025" - S&I Ratings đánh giá.

Cũng theo nhóm phân tích, tín dụng tăng mạnh tiếp tục góp phần hỗ trợ tỷ lệ nợ xấu giảm, nhờ dư nợ mẫu số tăng. Tuy vậy, trong trung và dài hạn, tăng trưởng tín dụng cao có thể tạo áp lực lên chất lượng tài sản do nợ xấu thường có độ trễ hình thành.

Ba nhà băng được S&I Ratings đề cập đều là những đơn vị chủ động nhận trách nhiệm xử lý tổ chức tín dụng yếu kém và nhận được một số ưu đãi như: giảm một nửa tỷ lệ dự trữ bắt buộc; nới rộng hạn mức tín dụng Ngân hàng Nhà nước cấp thêm và có điều kiện tận dụng quy mô, mạng lưới phân phối, tệp khách hàng sẵn có của đơn vị được chuyển giao bắt buộc.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 8/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 11,8% so với cuối năm 2024 và cao hơn 20,6% so với cùng kỳ. Trước đó, ngày 31/7, cơ quan này đã nới hạn mức tín dụng cho những ngân hàng đã giải ngân trên 80% hạn mức được cấp từ đầu năm 2025, qua đó tạo thêm dư địa cho tăng trưởng những tháng còn lại của năm.

Đánh giá về triển vọng tăng trưởng tín dụng cuối năm, báo cáo của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, hầu hết ngân hàng có thể hoàn thành mục tiêu tín dụng, dù chịu áp lực biên lãi ròng (NIM) giảm.

Trong đó, những ngân hàng tập trung vào cho vay đầu tư công, doanh nghiệp nhỏ và vừa, duy trì được NIM và chất lượng tài sản ổn định, đồng thời có tốc độ huy động vốn mạnh mẽ sẽ có nhiều khả năng tiếp tục bứt phá về tăng trưởng tín dụng trong phần còn lại của năm.

Đơn cử, MBS nhận định, HDBank có thể đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng đầy tham vọng ở mức 32% trong năm 2025. Hay Vietcombank có thể đạt tăng trưởng tín dụng 15% nhờ tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh, mặt bằng lãi suất cho vay thấp cùng mục tiêu tăng trưởng GDP đầy tham vọng và thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi.

Nhìn lại bức tranh nửa đầu năm, thống kê của S&I Ratings cho thấy, tín dụng toàn hệ thống đã tăng 9,9% so với đầu năm - mức cao nhất kể từ năm 2012, phản ánh đà mở rộng mạnh mẽ của hoạt động cho vay.

Nguồn: T.L.

Động lực chính đến từ nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, đặc biệt là các ngân hàng có thế mạnh cho vay doanh nghiệp như VPBank (tăng 18,7%), HDBank (tăng 15,3%), NamABank (tăng 14,7%), MSB (tăng 13,5%), SHB (tăng 12,9%) và MB (tăng 12,3%).

Ngược lại, tốc độ tăng trưởng tín dụng tại khối ngân hàng quốc doanh và một số ngân hàng bán lẻ khiêm tốn hơn: BIDV tăng 6,1%, Vietcombank tăng 7,3%, ACB tăng 9,2%, OCB tăng 8,8% và BVBank tăng 6,5%.

Xét theo lĩnh vực, tín dụng tăng đều ở các ngành sản xuất, xây dựng và thương mại - dịch vụ, trong đó dư nợ cho vay thương mại tăng mạnh tại MB (tăng 33.000 tỷ đồng), LPB (tăng 22.000 tỷ đồng) và VPBank (tăng 21.000 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, theo S&I Ratings, tín dụng bất động sản và dịch vụ tài chính tăng đáng kể, với dư nợ cho vay chủ đầu tư bất động sản tại SHB tăng 41.000 tỷ đồng, Techcombank 40.000 tỷ đồng và MB 21.000 tỷ đồng.

Cho vay các công ty chứng khoán cũng tăng mạnh tại Nam A Bank (tăng 15.000 tỷ đồng), VPBank (tăng 13.000 tỷ đồng), VietBank (tăng 12.000 tỷ đồng) và VIB (tăng 11.000 tỷ đồng).

"Đáng chú ý, các ngân hàng đẩy mạnh cho vay bất động sản và chứng khoán cũng là những ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng ấn tượng trong nửa đầu năm 2025" - S&I Ratings nhìn nhận./.