KienlongBank chuẩn bị niêm yết trên HOSE với hơn 365 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - KienlongBank chính thức đăng ký niêm yết hơn 365 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE, đồng thời công bố chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 60%, cao nhất ngành ngân hàng năm 2025.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) chính thức thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (KienlongBank - mã Ck: KLB). Ngân hàng dự kiến niêm yết hơn 365 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ trên 3.652 tỷ đồng.

Cổ phiếu KLB đang giao dịch trên sàn UPCoM và ghi nhận đà tăng mạnh trong những phiên gần đây. Sáng ngày 16/9, giá cổ phiếu KLB tăng hơn 8% lên mức 26.000 đồng/cổ phiếu, sau khi đã trải qua chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp với tổng mức tăng 15%.

Cổ phiếu KLB kết phiên ngày 16/9 với mức giá tăng trần 27.700 đồng/cổ phiếu. Nguồn: CafeF.

Bên cạnh đó, KienlongBank cũng vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu vào ngày 25/9/2025. Ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ lên đến 60%, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 60 cổ phiếu mới.

Đây được xem là mức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cao nhất trong toàn ngành ngân hàng năm 2025. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ngân hàng tính đến ngày 31/12/2024, sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và pháp luật hiện hành.

Trước đó, KienlongBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 2.168 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên mức 5.822 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Điều này giúp ngân hàng củng cố tiềm lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh và phát triển trong thời gian tới.

Về kết quả kinh doanh, tính đến hết quý II/2025, KienlongBank đạt tổng tài sản 97.630 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 87.321 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 69.547 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 95,7%, 93,9% và 97,9% kế hoạch năm đề ra. Lợi nhuận trước thuế trong quý đạt 565 tỷ đồng.