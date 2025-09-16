Du lịch Trung Quốc theo cách của Gen Z

(TBTCO) - Gen Z đang tái định nghĩa cách du lịch hiện đại: không tiền mặt, không rào cản thanh toán. Tại Trung Quốc - nơi ví điện tử dần thay thế ví da, UnionPay FreeWays từ VPBank đang trở thành “tấm hộ chiếu tài chính mới” giúp Gen Z tự tin vượt qua mọi giới hạn chi tiêu để tận hưởng trọn vẹn từng hành trình.

Gen Z và “cuộc cách mạng” du lịch không ví

Xu hướng “du lịch không tiền mặt” đang trở thành lựa chọn phổ biến, thậm chí là định nghĩa mới của thế hệ Gen Z. Trong xu hướng ấy, Trung Quốc hiện lên như một điểm khám phá đầy hấp dẫn với số lượng người dùng thanh toán trực tuyến đạt 969 triệu, chiếm 88,1% tổng số người dùng Internet.

Từ trung tâm thương mại hiện đại đến hàng quán bình dân, từ dịch vụ vận chuyển đến cây xăng…, các nền tảng như Alipay, WeChat Pay và thẻ nội địa UnionPay gần như chiếm lĩnh hoàn toàn hệ sinh thái tiêu dùng. Tiền mặt vẫn tồn tại, nhưng ngày càng lép vế và đôi khi khiến du khách quốc tế rơi vào cảnh “có tiền mà không tiêu được”.

Trung Quốc có gần 90% giao dịch tiêu dùng được thực hiện qua nền tảng số. Ảnh minh họa.

Travel blogger Phạm Thúy An - một người có kinh nghiệm du lịch tại Trung Quốc cho biết: "Có lần đến Thượng Hải, tôi mang theo hơn 10 triệu đồng tiền mặt, nhưng không thể thanh toán được ở bất kỳ nhà hàng hay cửa hàng mua sắm nào cả".

Anh Phạm Hữu Vinh (trú tại Ba Đình, Hà Nội) cũng chia sẻ trải nghiệm bất tiện khi du lịch Trung Quốc. Anh cho biết: "Tôi chỉ muốn ăn một tô mì 20 tệ, mà loay hoay mãi vì không có thẻ tín dụng liên kết, cuối cùng phải nhờ một bạn trẻ quét hộ rồi đưa lại tiền mặt. Lúc đó, tôi cảm thấy mình như bị loại khỏi guồng quay cuộc sống vậy".

Trải nghiệm của Thúy An và Hữu Vinh không phải là cá biệt. Trong một xã hội mà gần 90% giao dịch tiêu dùng được thực hiện qua nền tảng số, việc không có phương tiện thanh toán phù hợp đồng nghĩa bạn sẽ lỡ nhịp với nhịp sống hiện đại.

Với Gen Z, đây là điều khó có thể chấp nhận. Họ không chỉ yêu cầu một phương tiện thanh toán dễ dùng, mà còn đòi hỏi sự đa năng: dùng được ở nhiều quốc gia, không mất phí ngoại tệ quá cao, có hoàn tiền, miễn phí duy trì và ưu đãi rõ ràng. Những yêu cầu tưởng như “khó chiều” này lại mở ra cơ hội cho các ngân hàng trong nước nếu biết nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới của thế hệ trẻ.

UnionPay FreeWays - “Hộ chiếu tài chính” cho thế hệ dịch chuyển

Trước sự bùng nổ trở lại của du lịch quốc tế, đặc biệt là các chuyến đi tới Trung Quốc, VPBank đã phát triển dòng thẻ tín dụng UnionPay FreeWays như một giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho người Việt. Sản phẩm không chỉ theo sát xu hướng “Smart Travel” của thế hệ trẻ, mà còn hướng tới việc giải quyết trực tiếp những khó khăn trong thanh toán xuyên biên giới, đặc biệt tại những thị trường có hệ sinh thái tài chính riêng biệt như Trung Quốc.

Điểm nổi bật đầu tiên và khác biệt của UnionPay FreeWays là miễn 100% phí giao dịch ngoại tệ tại Trung Quốc - điều hiếm thấy ở các dòng thẻ tín dụng phát hành trong nước. Không dừng lại ở đó, mức phí ngoại tệ tại các quốc gia khác chỉ 1,5%, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung hiện nay. Với cơ cấu ưu đãi này, dòng thẻ của VPBank mang đến cho người dùng khả năng chi tiêu quốc tế tiết kiệm, dễ kiểm soát và phù hợp với thói quen dịch chuyển thường xuyên.

UnionPay FreeWays còn được thiết kế hướng đến 3 nhóm khách hàng rõ ràng: người thường xuyên đi lại biên giới để làm việc, khách du lịch ngắn hạn cần phương tiện thanh toán linh hoạt, và cư dân dài hạn đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại Trung Quốc. Mỗi nhóm đều có nhu cầu tài chính khác nhau, từ thanh toán nhà hàng, khách sạn, giao thông, đến chuyển tiền, mua sắm. Sản phẩm đã được VPBank xây dựng để tối ưu hóa từng hành vi tiêu dùng cụ thể.

Thẻ VPBank UnionPay FreeWays miễn 100% phí ngoại tệ tại Trung Quốc

Bên cạnh đó, chính sách hoàn tiền cạnh tranh là điểm cộng đáng chú ý. Thẻ UnionPay FreeWays mang lại 4% hoàn tiền cho chi tiêu quốc tế (tối đa 500.000 đồng mỗi kỳ sao kê), 3% cho các giao dịch thuộc nhóm du lịch và ẩm thực trong nước, cùng 0,1% cho các khoản chi tiêu còn lại. Với điều kiện đơn giản - tổng chi tiêu trong kỳ từ 5 triệu đồng trở lên, người dùng có thể dễ dàng tận dụng ưu đãi để tiết kiệm trong hành trình thường ngày và quốc tế.

Không chỉ chú trọng đến giá trị lâu dài, UnionPay FreeWays còn mang đến những ưu đãi khởi đầu hấp dẫn. Khách hàng mở thẻ mới sẽ nhận ngay 400.000 đồng quà tặng khi chi tiêu từ 2 triệu đồng trong vòng 30 ngày đầu. Đồng thời, thẻ miễn phí thường niên năm đầu tiên nếu có ít nhất 3 giao dịch hợp lệ (mỗi giao dịch từ 500.000 đồng trở lên) và tiếp tục miễn phí năm tiếp theo nếu tổng chi tiêu năm đạt từ 150 triệu đồng trở lên. Cấu trúc ưu đãi rõ ràng, minh bạch và không đòi hỏi điều kiện phức tạp - đây chính là điểm khiến dòng thẻ trở nên thân thiện với người dùng đại chúng, đặc biệt là Gen Z.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, anh Nguyễn Bình Minh - một khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi tiêu gần 50 triệu đồng trong chuyến đi 2 tuần, nếu dùng thẻ khác thì có thể mất 1 - 2 triệu đồng chỉ vì phí chuyển đổi. Nhưng với thẻ UnionPay FreeWays, tôi không mất khoản phí đó và còn được hoàn tiền thêm. Với người hay đi công tác và du lịch như tôi, điều này rất đáng giá”.

Sự ra đời của UnionPay FreeWays cũng cho thấy bước đi chiến lược của VPBank trong việc xây dựng hệ sinh thái thẻ theo 3 trụ cột Travelling - Shopping - Wellbeing (du lịch - mua sắm - chăm sóc sức khỏe). Mỗi trụ cột đại diện cho một nhu cầu sống ngày càng rõ nét của khách hàng, từ trải nghiệm khám phá, tiêu dùng hiện đại đến chăm sóc sức khỏe toàn diện. Trong đó, dòng thẻ UnionPay đang được giới thiệu nằm trong nhóm thẻ phục vụ du lịch - Travelling, hướng đến thế hệ khách hàng trẻ ưa dịch chuyển, yêu thích sự tiện lợi và trải nghiệm xuyên biên giới liền mạch.

Không đơn thuần là một chiếc thẻ tín dụng, với UnionPay FreeWays, VPBank đang từng bước hiện thực hóa “bản đồ ưu đãi” toàn diện, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn chiếc thẻ phù hợp với hành trình sống của riêng mình. Dù bạn khởi hành từ Hà Nội, TP.HCM hay dừng chân giữa một khu chợ đêm ở Thượng Hải, chiếc thẻ này vẫn mang đến sự an tâm tuyệt đối đúng với tinh thần “Vạn dặm như ý, chi tiêu không phí”./.