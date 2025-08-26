Lời giải cho hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán

(TBTCO) - Trước bối cảnh hàng loạt quy định mới về thuế ra đời, hộ kinh doanh cần chủ động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ pháp lý trong hoạt động kinh doanh, chủ động hòa nhập, thích ứng, phát triển trong môi trường kinh doanh mới.

Cơ hội lớn để hộ kinh doanh lớn thành doanh nghiệp

Sáng ngày 26/8/2025, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, Công ty cổ phần MISA và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp tổ chức Hội thảo “Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?". Hội thảo thu hút gần 3.000 hộ kinh doanh theo dõi trực tuyến.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Quang Khải - Phó Giám đốc Khối Giải pháp bán lẻ Misa cho biết, tại Nghị quyết số 68-NQ/TW, Trung ương đã xác định: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ông Nguyễn Quang Khải - Phó Giám đốc Khối giải pháp bán lẻ Misa phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Khải, sự thay đổi này mang ý nghĩa to lớn. Một mặt, đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách thể chế và hiện đại hóa quản lý thuế. Mặt khác, đặt ra yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ đối với hàng triệu hộ kinh doanh từ cách làm truyền thống, quen với tính toán đơn giản, sang cơ chế chuyên nghiệp hơn, đòi hỏi tư duy quản lý mới, ứng dụng công nghệ và tuân thủ pháp luật chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, ông Khải cho rằng, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Thách thức ở chỗ hộ kinh doanh phải thay đổi thói quen, phải đầu tư công cụ và thời gian cho việc kê khai minh bạch. Nhưng cơ hội thì lớn hơn nhiều, khi minh bạch, hộ kinh doanh sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận vốn tín dụng từ ngân hàng, dễ dàng hợp tác với doanh nghiệp, tham gia sâu vào chuỗi giá trị và khẳng định uy tín trên thị trường. Đặc biệt, sự minh bạch giúp hộ kinh doanh phát triển bền vững, lâu dài, không còn cảnh “kinh doanh nhỏ lẻ, cầm chừng” như trước.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, trước bối cảnh hàng loạt quy định mới về thuế ra đời, hộ kinh doanh cần chủ động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình trong hoạt động kinh doanh, nhận thức sâu sắc về hệ quả pháp lý đối với việc không tuân thủ, xác định việc gì tự làm, việc gì thuê dịch vụ (dịch vụ hóa đơn điện tử, dịch vụ kế toán, dịch vụ đại lý thuế); chủ động hòa nhập, thích ứng, phát triển trong môi trường kinh doanh mới.

Bước tiến lớn tạo môi trường kinh doanh minh bạch

Để hiện thực hóa định hướng này, Nhà nước đang triển khai nhiều chính sách nhằm thúc đẩy khu vực hộ và cá nhân kinh doanh phát triển bền vững, minh bạch và bình đẳng hơn với các thành phần kinh tế khác.

Về phía doanh nghiệp công nghệ, ông Nguyễn Quang Khải cho biết, để hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh tuân thủ các quy định thuế, hóa đơn điện tử, Misa đã cho ra bộ giải pháp quản lý bán hàng - hóa đơn điện tử - kê khai thuế dành riêng cho hộ kinh doanh. Bộ giải pháp này được Misa phát triển với mục tiêu giúp hộ kinh doanh quản lý toàn diện hiệu quả, dễ triển khai, tuân thủ đầy đủ quy định về thuế và tối ưu chi phí.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Hội Tư vấn Thuế Việt Nam giải đáp thắc mắc đến hộ kinh doanh tại hội thảo.

Đối với hộ kinh doanh nhỏ, Misa phát triển nền tảng quản lý bán hàng hộ kinh doanh Misa eShop giúp hộ kinh doanh quản lý mọi hoạt động bán hàng, xuất hóa đơn, kê khai thuế... chỉ trên một ứng dụng duy nhất và chỉ bằng một điện thoại thông minh. Ngoài ra, giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp người bán hàng lên đơn hàng bằng giọng nói nhanh chóng, dễ dàng. Phần mềm cũng tự động tổng hợp số liệu và gửi tờ khai thuế mẫu lên cơ quan thuế ngay trên điện thoại.

Đối với các hộ kinh doanh có quy mô lớn hơn, Misa cung cấp bộ giải pháp bao gồm phần mềm Misa eShop và phần cứng (là bộ máy POS), giúp hộ kinh doanh xuất hóa đơn kịp thời ngay khi bán hàng. Phần mềm Misa eShop cũng được kết nối trực tiếp với các giải pháp kế toán, thuế của Misa, nhằm tự động hóa các công tác nhập liệu, hạch toán và kê khai, nộp thuế điện tử ngay trên phần mềm.

Bên cạnh đó, phần mềm còn được tích hợp với nền tảng kế toán dịch vụ Misa ASP, giúp kết nối trực tiếp với 23.900 chuyên gia kế toán - thuế, sẵn sàng phục vụ hàng triệu hộ kinh doanh chuyển sang hình thức kê khai, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý tài chính, chuẩn hóa kế toán, tuân thủ thuế và phát triển bền vững.

"Việc hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp sẽ giúp mở rộng quy mô, tăng tính liên kết, tiếp cận nhiều cơ hội kinh doanh và mang lại giá trị lớn hơn cho cả hộ kinh doanh lẫn nền kinh tế. Song song đó, vai trò của hộ kinh doanh vẫn rất quan trọng, đặc biệt trong việc giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương" - bà Nguyễn Thị Thu Hà - Hội tư vấn Thuế Việt Nam.

Cùng với doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng thương mại cũng đã vào cuộc, theo ông Ngô Bình Nguyên - Giám đốc Phân khúc hộ kinh doanh VPBank cho biết, ngân hàng đã triển khai gói tín dụng dành riêng cho hộ như gói vay V20K với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,99%/năm cho khoản vay thế chấp, hạn mức vay lên tới 20.000 tỷ đồng.

VPBank cam kết đồng hành cùng cộng đồng khách hàng kinh doanh, từ cá nhân tới hộ kinh doanh cá thể, không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ quản lý vận hành, bảo hiểm và tái đầu tư, tạo thành một chuỗi giá trị khép kín. Từ đó, thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài cho khách hàng mà cho cả cộng đồng kinh doanh Việt Nam.

Thảo luận tại hội thảo, hộ kinh doanh Nguyễn Hải Anh (Hà Nội) đặt câu hỏi: Theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ trở lên bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Vậy đối với trường hợp doanh thu dưới 1 tỷ đồng từ 2026 liệu có bắt buộc phải xuất hóa đơn từ máy tính tiền không?

Trả lời thắc mắc của hộ kinh doanh, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết, điều quan trọng nhất hiện nay là mỗi hộ kinh doanh, mỗi doanh nghiệp cần ý thức rõ và thấm nhuần tư tưởng đổi mới trong phát triển kinh tế. Trong Nghị quyết 198/2025/QH15, Quốc hội đã khẳng định từ năm 2026 sẽ xóa bỏ hoàn toàn phương pháp thuế khoán, thay vào đó, hộ và cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai. Điểm then chốt của phương pháp này chính là dựa trên doanh thu thực tế. Và doanh thu được ghi nhận minh bạch nhất khi mọi giao dịch bán hàng đều phải xuất hóa đơn - xuất hóa đơn điện tử theo thời gian thực, theo đúng hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho bước ngoặt đó, Chính phủ đã xây dựng lộ trình cụ thể: Bước 1: Theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/6/2025, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Đây là giai đoạn “làm quen” để hộ kinh doanh tiếp cận dần, thành thạo quy trình xuất hóa đơn và cùng cơ quan quản lý tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Bước 2: Tiến tới từ 1/1/2026, tất cả hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế sẽ phải áp dụng phương pháp này.

Hiện nay, ngưỡng doanh thu nộp thuế là 100 triệu đồng/năm. Theo Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024, từ ngày 1/1/2026, ngưỡng này sẽ được nâng lên 200 triệu đồng/năm. Đồng thời, trong thực tiễn, cơ quan quản lý cũng đang nghiên cứu khả năng đề xuất Quốc hội và Chính phủ nâng ngưỡng lên khoảng 500 triệu đồng/năm để phù hợp với tình hình thực tế.

Như vậy, về cơ bản, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng/năm chắc chắn sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Đây không chỉ là thay đổi về kỹ thuật hay thủ tục hành chính, mà còn là bước tiến lớn để tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và hiện đại hơn. Không còn “vùng mờ”, không còn “vùng xám” khó kiểm soát, mà tất cả hộ kinh doanh đều tuân thủ pháp luật như nhau. Điều này sẽ giúp hộ kinh doanh nâng cao uy tín, dễ dàng tiếp cận vốn, mở rộng hợp tác và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới./.