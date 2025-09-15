Kỳ vọng mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng, toàn diện hơn trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam - Vương quốc Anh

(TBTCO) - Ngày 15/9/2025 (theo giờ London), trong khuôn khổ chuyến công tác tới Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng đã có buổi gặp và làm việc với Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh, Ngài Matt Western.

Tham dự cùng Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, buổi làm việc còn có sự tham dự của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, kiêm nhiệm Ireland Đỗ Minh Hùng; Cục trưởng Cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Thọ; và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, Vương quốc Anh là đối tác có tầm quan trọng chiến lược với Việt Nam, nhất là trong những năm gần đây, khi quan hệ kinh tế - thương mại – đầu tư giữa hai nước đang duy trì xu thế tăng trưởng tích cực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (bên phải) và Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh, Ngài Matt Western.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, các Hiệp định thương mại tự do như UKVFTA và CPTPP đã mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp hai nước. Trong lĩnh vực hải quan, hai bên đang trong quá trình thúc đẩy tiến độ của thủ tục ký kết Hiệp định cấp Chính phủ giữa hai nước về Hợp tác và Hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan. Trong hợp tác đầu tư, Vương quốc Anh hiện có 606 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 4,65 tỷ USD, đứng thứ 15/152 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. “Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Vương quốc Anh” - Bộ trưởng khẳng định.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 15 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Vương quốc Anh (2010 – 2025). Bộ trưởng Bộ Tài chính bày tỏ mong muốn nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, qua đó mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng, toàn diện và bền chặt hơn trên nhiều lĩnh vực.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh - Nghị sĩ Matt Western bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Ngài Matt Western cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc cải cách thể chế, phát triển thị trường tài chính và hội nhập quốc tế.

"Vương quốc Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam nhằm xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn quốc tế và củng cố niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu" - Ngài Matt Western khẳng định.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự tin tưởng cuộc gặp là tiền đề quan trọng để mở rộng hợp tác song phương, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai quốc gia./.