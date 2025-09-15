Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các giải pháp quản lý thuế

(TBTCO) - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, mỗi cán bộ, công chức thuế phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt là công tác thu hồi nợ đọng, chống thất thu, quản lý chặt chẽ hộ kinh doanh và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro về thuế.

Thực hiện chương trình công tác năm 2025, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy vừa có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Thuế cơ sở 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 8 tháng năm 2025 và đề ra các giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Thuế tỉnh Thanh Hóa xác định việc hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Ảnh: CT

Tại buổi làm việc, Trưởng Thuế cơ sở 4 Lê Thanh Luận đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong 8 tháng năm 2025. Theo đó, tổng thu nội địa do đơn vị thực hiện đạt 332,7 tỷ đồng, đạt 97% dự toán pháp lệnh, bằng 75% so với cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Trưởng Thuế cơ sở 4 cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tình hình sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế gặp nhiều biến động, cùng với đó là áp lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức Thuế cơ sở 4 trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, do đó đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức thuế phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt là công tác thu hồi nợ đọng, chống thất thu, quản lý chặt chẽ hộ kinh doanh và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro về thuế.

“Thuế cơ sở 4 tiếp tục rà soát, phân tích nguồn thu sát thực tiễn; nâng cao hiệu quả phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thu ngân sách. Cần tăng cường công tác quản lý nợ thuế, thực hiện kịp thời, linh hoạt và chuyển biện pháp cưỡng chế đối với các khoản nợ thuế đến hạn phải cưỡng chế; thực hiện ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đúng quy định, đặc biệt tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh đang còn nợ thuế” - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo.

Ngoài ra, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Thuế cơ sở 4 thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật của ngành; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thuế; công chức thực thi nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ của ngành và theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thuế.

Đồng thời, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu bền vững./.