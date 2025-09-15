Cập nhật môi trường kinh doanh Việt Nam 2025 - 2026

(TBTCO) - Tiếp nối thành công của ấn phẩm “Môi trường kinh doanh tại Việt Nam giai đoạn 2022 – 2023”, ngày 15/9, tại Hà Nội, Vụ Ngoại giao Kinh tế, Bộ Ngoại giao phối hợp với Deloitte Việt Nam ra mắt ấn phẩm cho giai đoạn 2025 - 2026 “Doing Business in Viet Nam 2025 - 2026”.

Doing Business in Viet Nam 2025 - 2026 (Môi trường kinh doanh Việt Nam 2025 - 2026) được xây dựng dựa trên những cập nhật, thay đổi quan trọng trong năm 2025 nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư quan tâm một cái nhìn tổng quan về bức tranh kinh tế Việt Nam, tập trung vào những yếu tố cơ bản cần lưu ý khi gia nhập thị trường và thực hiện hoạt động kinh tế tại Việt Nam.

Đại diện Deloitte Việt Nam thông tin về báo cáo Doing Business in Viet Nam 2025 - 2026

Ấn phẩm cung cấp tổng quan về bức tranh kinh tế của quốc gia, bao gồm các chỉ số vĩ mô quan trọng, cơ cấu ngành công nghiệp, hiệu quả thương mại và những phát triển gần đây. Nội dung này mang đến cho nhà đầu tư hiểu biết cơ bản về cơ hội và thách thức trong nền kinh tế năng động của Việt Nam.

Trong đó, ấn phẩm cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về các lựa chọn chính để nhà đầu tư nước ngoài gia nhập thị trường, bao gồm việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hình thành các liên doanh và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi hình thức đầu tư đều có những điều kiện pháp lý riêng, ưu điểm và hạn chế khác nhau, tùy thuộc vào ngành nghề và mục tiêu đầu tư.

Nội dung này nhằm trang bị cho nhà đầu tư kiến thức cơ bản cần thiết để hiểu rõ khung pháp lý tại Việt Nam và lựa chọn cấu trúc phù hợp nhất cho sự gắn bó bền vững và lâu dài tại quốc gia này.

Một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh trong ấn phẩm là chương những quy định về kế toán, thuế và tuân thủ. Các chương này cung cấp những điểm quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, bao gồm các yêu cầu về kế toán, kiểm toán và tuân thủ pháp luật cũng như các tác động tiềm năng về thuế. Đặc biệt, trong các chương này, nhà đầu tư sẽ tìm thấy các chính sách ưu đãi về thuế và những ưu đãi khác mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai để thu hút đầu tư vào Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Thinh - Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam cho biết ấn phẩm được ra mắt vào thời điểm Việt Nam đang tích cực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu kép trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 và phát thải ròng bằng 0 năm 2050.

“Song song với việc cung cấp các giải pháp thực tiễn trong suốt hành trình đầu tư và vòng đời của doanh nghiệp tại Việt Nam, Deloitte Việt Nam cũng tham gia tư vấn cho các bộ, ngành, cơ quan nhà nước về cải cách pháp luật. Deloitte Việt Nam hy vọng trong quá trình thiết kế ấn phẩm đã cung cấp cho độc giả cái nhìn tổng quan về môi trường đầu tư, hình thức tổ chức doanh nghiệp, thuế, thực tiễn kinh doanh và kế toán, đặc biệt là trong năm 2025 - năm chứng kiến ​​nhiều thay đổi quan trọng về quy định” - ông Phạm Văn Thinh chia sẻ.

Đại diện Deloitte Việt Nam cũng kỳ vọng ấn phẩm sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như đồng hành cùng các Bộ ban ngành, các cơ quan chức năng trong việc kêu gọi và hỗ trợ xúc tiến đầu tư.