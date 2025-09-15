Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ xem xét khách quan về thương mại thủy sản

(TBTCO) - Bộ Công thương vừa cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ đề nghị xem xét khách quan về thương mại thủy sản.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, ngày 10/9/2025, Vasep có Công văn số 156/CV-Vasep gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Cục Thủy sản và Kiểm ngư về việc Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam về việc từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển của Hoa Kỳ.

Theo đó, các loài hải sản khai thác theo các nghề cá này sẽ bị dừng nhập khẩu vào Hoa Kỳ kể từ ngày 1/1/2026. Đây là biện pháp tương đương với cấm nhập khẩu, ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu nhiều loài hải sản chủ lực của Việt Nam sang Hoa Kỳ như cá ngừ, cá kiếm, cá mú, cá thu, cá đối, ghẹ, mực, cá nục…

Theo VASEP, trong thời gian qua, ngành hải sản Việt Nam, cùng với Chính phủ và chính quyền địa phương đã nỗ lực mạnh mẽ và liên tục để hiện đại hóa, nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý nghề cá. Quốc hội đã ban hành Luật Thủy sản (năm 2017), tăng cường phân bổ nguồn lực cho công tác quản lý địa phương, cũng như duy trì nỗ lực tuân thủ các chương trình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chương trình giám sát nhập khẩu thủy sản của Hoa Kỳ... đối với ghẹ và cá ngừ, đồng thời thực hiện chứng nhận “An toàn cá heo” cho chuỗi cung ứng xuất khẩu cá ngừ, cùng với nhiều khuôn khổ pháp lý và chương trình bảo vệ động vật biển có vú khác…

Vasep kiến nghị, để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp khai thác, nuôi trồng thủy sản trong nước trước quyết định của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển, cần có các biện pháp phối hợp khẩn cấp trước mắt và dài hạn từ Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, hỗ trợ và đồng hành cùng với ngành hải sản khai thác khắc phục, tháo gỡ và khơi thông thị trường Hoa Kỳ cho sản phẩm hải sản khai thác, để hạn chế tối thiểu tác động hoặc tránh nguy cơ bị dừng xuất khẩu từ ngày 1/1/2026.

Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ xem xét khách quan về thương mại thủy sản. Ảnh minh họa.

Ngày 15/9/2025, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick, đề nghị Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển cân nhắc lại quyết định này nhằm tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân, người lao động Việt Nam.

Trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Bộ trưởng Howard Lutnick quan tâm, xem xét khách quan để đảm bảo kết quả hợp lý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam, vốn là những đối tác đáng tin cậy, kinh doanh công bằng tại thị trường Hoa Kỳ trong vụ việc rà soát hành chính lần thứ 19 thuế chống bán phá giá tôm nhập khẩu từ Việt Nam đang diễn ra.

Trong nội dung thư gửi, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, các quyết định trên không chỉ có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, người nông dân, ngư dân Việt Nam, mà còn đem lại lợi ích cho cả các nhà nhập khẩu, người lao động và người tiêu dùng Hoa Kỳ.