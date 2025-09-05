Thị trường trái phiếu bứt phá mạnh mẽ trong tháng 8/2025

(TBTCO) - Tháng 8 vừa qua đã cho thấy sự khởi sắc rõ rệt trên thị trường trái phiếu, đồng thời kéo dài xu hướng tích cực trong 8 tháng đầu năm, khi cả trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đều ghi nhận khối lượng phát hành lớn và dư nợ tăng mạnh.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tình hình thị trường trái phiếu trong tháng 8 vừa qua đã cho thấy những dấu hiệu tích cực và sự thay đổi rõ rệt so với các năm trước. Đặc biệt, thị trường trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã có những biến động đáng chú ý.

Về trái phiếu chính phủ, trong 8 tháng đầu năm 2025, khối lượng phát hành đạt khoảng 238.700 tỷ đồng, chiếm 47,7% kế hoạch cả năm là 500.000 tỷ đồng. Thời gian kỳ hạn phát hành trái phiếu bình quân là 9,98 năm, giảm 1,14 năm so với bình quân của năm 2024. Mức lãi suất phát hành trái phiếu bình quân đạt 2,98%/năm, tăng nhẹ 0,46% so với lãi suất bình quân cả năm 2024.

Đến ngày 30/8/2025, dư nợ trái phiếu chính phủ đã lên tới 2,5 triệu tỷ đồng, tương đương với 21,8% GDP của năm 2024.

Ảnh minh hoạ.

Về cơ cấu nhà đầu tư, bảo hiểm xã hội và các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục là nhóm nắm giữ phần lớn lượng trái phiếu chính phủ, chiếm khoảng 62,1%, trong khi các ngân hàng thương mại sở hữu 37,1%. Phần còn lại, khoảng 0,8%, được các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các đối tượng khác nắm giữ.

Với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong cùng thời gian, có 66 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với tổng giá trị đạt khoảng 322.100 tỷ đồng, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, các tổ chức tín dụng chiếm 70,4% khối lượng phát hành, doanh nghiệp bất động sản chiếm 20,8%, và các ngành còn lại chiếm 8,8%.

Giá trị trái phiếu có điều khoản bảo đảm đạt 67.100 tỷ đồng, chiếm 20,8% tổng khối lượng phát hành. Mặt khác, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn cũng tăng mạnh, đạt 177.800 tỷ đồng, tăng 45,9% so với năm trước.

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tính đến ngày 30/8/2025 đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương 9,8% GDP năm 2024, chiếm khoảng 6,6% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

Về cơ cấu nhà đầu tư, các nhà đầu tư tổ chức hiện đang nắm giữ 81,9% lượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong khi tỷ lệ của nhà đầu tư cá nhân giảm xuống còn 18,1%, giảm 10% so với cuối năm 2023./.