Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng nhẹ trên thị trường thứ cấp trong tuần cuối tháng 8

(TBTCO) - Trong tuần từ 25/8 - 29/8, lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tiếp tục tăng nhẹ, trong khi khối ngoại duy trì xu hướng mua ròng tích cực.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 25/8 - 29/8 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu tổng cộng 12.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) ở 4 kỳ hạn, bao gồm 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (8.500 tỷ đồng), 15 năm (2.500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Tuy nhiên, kết quả đấu thầu tiếp tục cho thấy sự suy giảm rõ rệt về mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Tỷ lệ đặt thầu chỉ đạt 39,9%, trong khi tỷ lệ trúng thầu ở mức rất thấp chỉ đạt 3,6% - mức thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây.

Trong số các kỳ hạn được chào thầu, chỉ có kỳ hạn 10 năm ghi nhận trúng thầu với giá trị 435 tỷ đồng, tương đương 5,1% lượng gọi thầu, tại mức lãi suất 3,45%, không thay đổi so với tuần trước đó. Các kỳ hạn còn lại không ghi nhận bất kỳ khối lượng trúng thầu nào.

Lũy kế đến ngày 28/8, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 238.700 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 47,7% kế hoạch phát hành cả năm 2025. Trong đó, tỷ lệ hoàn thành của kỳ hạn 10 năm đạt 86,7%, kỳ hạn 5 năm là 24,8%, còn các kỳ hạn khác hiện vẫn ở mức rất thấp so với chỉ tiêu đề ra.

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, việc lãi suất trúng thầu vẫn duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với chi phí vốn của các ngân hàng thương mại được cho là nguyên nhân chính khiến thị trường sơ cấp tiếp tục giảm tính sôi động trong suốt nhiều tuần qua. Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho đầu tư công ngày càng tăng cao, giới phân tích dự báo áp lực huy động trái phiếu sẽ gia tăng vào cuối năm, từ đó tạo lực đẩy khiến lợi suất trái phiếu chính phủ nhiều khả năng sẽ tăng đáng kể trong các tháng còn lại của năm.

Theo kế hoạch, trong tuần này (2/9 - 6/9), Kho bạc Nhà nước tiếp tục gọi thầu 13.500 tỷ đồng trái phiếu, với cơ cấu tương tự tuần trước: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (9.000 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Trên thị trường thứ cấp, giao dịch trái phiếu chính phủ trong tuần trước ghi nhận tổng giá trị đạt 93.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,1% so với tuần liền trước. Trong đó, giao dịch Outright đạt 70.500 tỷ đồng, giảm 1,6% so với tuần trước đó. Bên cạnh đó, giao dịch Repo đạt 22.600 tỷ đồng, giảm 7,6%. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng mua ròng tuần thứ ba liên tiếp với giá trị 240 tỷ đồng, tăng mạnh 83,7% so với tuần trước đó.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp trong tuần qua ghi nhận xu hướng tăng ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 1 năm kết tuần ở mức 2,78% (+9 điểm cơ bản), kỳ hạn 2 năm đạt 2,83% (+9 điểm), kỳ hạn 3 năm là 2,89% (+10 điểm), kỳ hạn 5 năm ở mức 3,15% (+7 điểm) và kỳ hạn 10 năm đạt 3,69% (+2 điểm)./.