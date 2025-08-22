Giá cà phê hôm nay (22/8) tiếp đà tăng nhẹ. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm nằm ở mức 122.600 - 123.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng bắt đầu tăng trở lại khoảng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 122.600 - 123.200 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp tục tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 122.600 - 123.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 123.200 đồng/kg. Tăng 1.300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 123.000 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg, giao dịch ở mốc 122.700 đồng/kg; tỉnh Lâm Đồng, tăng 1.600 đồng/kg, ở mức giá 122.600 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hiện vẫn cao hơn so với giá kỳ hạn trên sàn quốc tế bởi Việt Nam đang bước vào cuối vụ, lượng cà phê còn trong dân không nhiều. Sự khan hiếm nguồn cung này khiến thị trường nội địa duy trì được mặt bằng giá cao.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa hôm qua ở mức 4.754 USD/tấn, tăng 2,32% (108 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2,57% (113 USD/tấn), đạt 4.514 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 4,09% (14,75 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 375 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 3,03% (10,7 US cent/pound), đạt 364,15 US cent/pound.

Thời gian gần đây, giá cà phê thế giới tăng mạnh nhưng mức tăng trong nước lại chậm hơn. Theo đánh giá từ giới chuyên gia và doanh nghiệp, nguyên nhân là do trước đó giá cà phê trong nước đã cao hơn thế giới, nên thị trường đang điều chỉnh để trở về trạng thái cân bằng.

Giá tiêu bắt đầu tăng trở lại

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm bắt đầu tăng trở lại. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 141.000 đồng/kg đến 144.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 144.000 đồng/kg; tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg hiện ở mức 142.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) hiện ở mức 143.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 143.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg ở mức 143.000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 141.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia quay đầu giảm so với ngày hôm qua ở mức 7.151 USD/tấn (giảm 0,31%); giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ đạt 9.996 USD/tấn (giảm 0,31%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định, hiện ở mức 9.400 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 12.700 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 8.950 USD/tấn./.