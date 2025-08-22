Ngày 22/8: Giá heo hơi tại nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên chạm đáy

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay (22/8) tiếp tục xu hướng giảm, nhiều địa phương mất thêm 1.000 đồng/kg. Mức giá phổ biến hiện dao động 54.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động từ 54.000 - 58.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi tại nhiều tiếp tục tỉnh giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Tại Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lào Cai và Lạng Sơn, giá lùi về 57.000 đồng/kg.

Các tỉnh vùng cao như Lai Châu, Điện Biên và Sơn La giảm xuống chỉ còn 55.000 - 56.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cao Bằng, Thái Nguyên và Tuyên Quang giao dịch quanh 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc đang phổ biến trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg, thấp hơn so với đầu tuần. Xu hướng giảm liên tiếp khiến người chăn nuôi lo ngại về khả năng duy trì lợi nhuận trong bối cảnh chi phí thức ăn vẫn ở mức cao.

Tại miền Trung và Tây Nguyên, mức giảm 1.000 đồng/kg cũng xuất hiện tại nhiều địa phương. TP. Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng lùi về 54.000 đồng/kg - mức thấp nhất trong khu vực.

Tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, giá duy trì trong khoảng 54.000 - 55.000 đồng/kg. Ở Gia Lai, mức giá giảm xuống 54.000 đồng/kg, thấp nhất toàn vùng. Trong khi đó, Khánh Hòa và Đắk Lắk nhỉnh hơn, giữ khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động từ 54.000 - 58.000 đồng/kg, cho thấy xu hướng giảm giá tiếp tục lan rộng, nhất là tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Thị trường miền Nam cũng không ngoại lệ khi nhiều nơi giảm thêm 1.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, TP. HCM và Lâm Đồng ghi nhận mức 60.000 đồng/kg. Vĩnh Long, Tiền Giang và Cần Thơ cùng giảm về 60.000 - 61.000 đồng/kg.

Riêng Cà Mau hiện giữ mức cao nhất toàn miền, 61.000 đồng/kg, song cũng giảm 1.000 đồng so với hôm qua. Như vậy, mức giá heo hơi miền Nam phổ biến trong khoảng 60.000 - 61.000 đồng/kg, thấp hơn mốc 62.000 đồng/kg duy trì trước đó./.