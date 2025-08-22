Ngày 22/8: Giá bạc bật tăng mạnh trở lại

Giá bạc thế giới sáng nay quay đầu giảm. Trong nước, các doanh nghiệp ngược chiều điều chỉnh tăng mạnh. Bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) vẫn dẫn đầu đà tăng với mức tăng lên tới 27.000 đồng/lượng.

Sáng 22/8, giá bạc giao ngay dừng tại mốc 38,13 USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 22/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.449.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.494.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 26.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 27.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 21/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.199.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.232.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 19.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 18.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 21/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức cũng xu hướng giảm, hiện niêm yết ở mức 1.201.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.238.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 19.000 đồng/lượng ở chiều mua vào 18.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 21/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 22/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.199.000 1.232.000 1.201.000 1.238.000 1 kg 31.966.000 32.864.000 32.018.000 33.015.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.206.000 1.240.000 1.208.000 1.246.000 1 kg 32.172.000 33.076.000 32.214.000 33.227.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 22/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.449.000 1.494.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 38.639.903 39.839.900

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:48:34 sáng 22/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,13 USD/oune, giảm 1,779 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 21/8.

Trước đó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,9 USD/ounce; tăng 0,65 USD so với sáng 21/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.008.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.013.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 8.000 đồng/oune ở chiều mua và 3.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 21/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:48:34 sáng 22//2025

Giá bạc tăng mạnh giữa tuần, hồi phục từ mức thấp gần 36,96 USD/ounce khi các nhà đầu tư mua vào để bảo vệ các ngưỡng kỹ thuật quan trọng.

Nhà phân tích James Hyerczyk cho rằng, sự phục hồi này đã đưa thị trường trở lại ngưỡng hỗ trợ ở mức 37,40 USD/ounce, phản ánh nỗ lực của vàng, khi cả hai kim loại đều bị ảnh hưởng bởi các biến động tiền tệ và tình hình địa chính trị tương tự.

Ông cũng cho biết, hiện tại, nhiều nhà đầu tư vẫn duy trì thái độ thận trọng: "Các nhà giao dịch hiện vẫn đang thận trọng trước hai sự kiện quan trọng: biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell"./.