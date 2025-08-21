Ngày 21/8: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng giảm trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay ngày (21/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, các mặt hàng lúa gạo trong nước bình ổn. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng giảm trái chiều so với đầu tuần.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay tăng - giảm trái chiều. Ảnh tưi liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 5451 (tươi) hôm nay dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, lúa cuối đồng, giao dịch mua bán mới vắng, giá ít biến động. Tại An Giang, lượng lúa chào bán còn ít, thương lái cũng mua mới ít, giá vững. Tại Cà Mau (Bạc Liêu cũ), giao dịch múa bán mới vắng, giá bình ổn.

Tại Đồng Tháp, nguồn lúa Hè Thu còn ít, giao dịch mua bán mới lai rai, giá ít biến động. Tại Cần Thơ, nông dân chào bán lai rai, thương lái cho giá thấp. Tại Tây Ninh (Long An cũ), lượng lúa Hè Thu còn rất ít, giao dịch mua bán mới vắng, giá bình ổn.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng giảm trái chiều so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 399 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn); gạo 25% tấm ở mức 368 USD/tấn (giảm 3 USD/tấn); gạo 100% tấm ở mức 339 USD/tấn./.