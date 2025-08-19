(TBTCO) - Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 21/8, giá xăng bán lẻ có thể tăng nhẹ 0,6 - 0,9%, trong khi giá dầu bán lẻ dự báo giảm từ 1,3 - 1,9% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tại kỳ điều hành ngày 21/8, giá xăng bán lẻ có thể tăng nhẹ 0,6 - 0,9%. Ảnh minh họa

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 116 đồng (0,6%) lên mức 19.466 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 181 đồng (0,9%) lên mức 20.061 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu bán lẻ có xu hướng giảm, cụ thể giá dầu hỏa có thể giảm 1,9% về mức 17.678 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 1,7% về mức 17.761 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 1,3% về mức 15.057 đồng/kg.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu./.