Giá vàng hôm nay (19/8): Vàng miếng thiết lập mốc lịch sử mới

Sáng nay, giá vàng thế giới giảm nhẹ. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã thiết lập mốc lịch sử mới khi đạt 125 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, cao hơn giá vàng thế giới lên tới 18,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:27:52 sáng 19/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.334,34 USD/oune, giảm 0,71 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,02% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 104,963 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.484 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 19/8, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 124 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu vàng trên, giao dịch ở mức 123 triệu đồng/lượng mua vào và 125 triệu đồng/lượng bán ra.

Với mốc giá trên, vàng miếng đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

Đây là mốc lịch sử mới vừa được thiết lập. Trước đó, ngày 14-8, giá vàng miếng SJC tăng lên 124,7 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm nay, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 40 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng gần 50% chỉ trong vòng hơn 8 tháng.

Đối với vàng nhẫn, hiện các thương hiệu cũng bật tăng 200.000 - 500.000 đồng/lượng, niêm yết cao nhất ở mức 120,2 triệu đồng/lượng bán ra.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng.

PNJ tăng giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu bình ổn giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2 – 120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý không đổi ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng.

Dự báo

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng dữ liệu lạm phát tăng trong tuần này sẽ không ngăn Fed cắt giảm lãi suất. “Ban đầu vàng giao dịch giảm sau báo cáo PPI của Mỹ cao hơn kỳ vọng. Nguyên nhân là vì nhà đầu tư lo ngại điều này có thể làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất khi gợi ý lạm phát lõi PCE tháng 7 có thể tăng, buộc Fed phải thận trọng”, ông nói.

“Chi phí đầu vào tăng có nguy cơ làm giảm biên lợi nhuận doanh nghiệp hoặc chi phí này được chuyển sang người tiêu dùng, gây áp lực tăng lên CPI. Tuy nhiên, dữ liệu này không thay đổi quan điểm dài hạn tích cực của chúng tôi đối với vàng, vì Fed cuối cùng sẽ phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ kinh tế”, Ole Hansen nhấn mạnh.

Vàng cho đến nay vẫn không thể duy trì vững chắc trên ngưỡng 3.400 USD/ounce, dù thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và có thể có đợt cắt giảm thứ hai vào cuối năm. Vàng thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp./.