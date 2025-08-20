Ngày 20/8: Giá thép trong nước bật tăng sau chuỗi ngày ổn định

Giá thép và quặng sắt Trung Quốc tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm nay trước nhu cầu yếu trên thị trường thế giới. Trong nước, sau chuỗi ngày dài giữ nguyên mốc giá ổn định, từ ngày 19/8, một số doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng.

Sáng 20/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải dừng tại mức 3.114 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh minh họa

Sàn Giao dịch Thượng Hải

Tại thời điểm 08 sáng 20/8, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.114 Nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 19/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải về mức 3.116 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,86% (27 Nhân dân tệ) .

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 giảm 0,51% (4 Nhân dân tệ) về mức 788 Nhân dân tệ/tấn.

Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,38 USD về mức 101,05 USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai thép thanh tại Trung Quốc chạm mức thấp nhất trong một tháng. Nguyên nhân chính là nhu cầu xây dựng suy yếu do thời tiết cực đoan. Song song, giá quặng sắt kỳ hạn cũng trượt giảm, chịu sức ép từ lo ngại nhu cầu suy yếu trong bối cảnh các nhà máy thép Trung Quốc phải cắt giảm sản lượng, theo Reuters.

Thị trường trong nước

Giá thép biến động tăng ở một số doanh nghiệp kể từ ngày 19/8. Cụ thể, thép CB240 của Hòa Phát ghi nhận 13.300 đồng/kg; thép CB300 ở mức 12.990 đồng/kg, tăng tương ứng 70 đồng và 160 đồng/kg so với kỳ trước. Thép Việt Ý, thép CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép D10 CB300 ở mức 12.880 đồng/kg, tăng 400đ và 360 đồng/kg so với kỳ trước.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp khác vẫn giữ giá bình ổn. Thép Việt Sing lần lượt ghi nhận CB240 và CB300 ở mức 13.130 đồng và 12.930 đồng/kg; thép Việt Đức chào giá 13.050 và 12.440 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg.

Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.