(TBTCO) - Ngày 20/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND về thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Thực hiện Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của HĐND thành phố quy định về thu hút nhà đầu tư chiến lược và quy định pháp luật liên quan, UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính chủ trì rà soát, xây dựng Danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược theo Luật Thủ đô và Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND nêu trên;

Xây dựng trình tự, mẫu công bố thông tin, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện cam kết; phối hợp xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư, tập trung ưu đãi mạnh cho dự án R&D, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực công nghệ cao.

Hà Nội triển khai nghị quyết thu hút nhà đầu tư chiến lược. Ảnh minh họa

UBND thành phố giao Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố chủ trì triển khai thu hút nhà đầu tư chiến lược trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp. Công bố danh mục dự án ưu tiên, yêu cầu năng lực, kinh nghiệm, điều kiện xác định nhà đầu tư chiến lược; tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ, lựa chọn nhà đầu tư, giải quyết thủ tục đầu tư.

Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn, triển khai chính sách ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư chiến lược; kiểm tra, giám sát việc thực hiện ưu đãi thuế, xử lý vướng mắc.

Chi cục Hải quan khu vực I thực hiện ưu đãi thủ tục hải quan cho dự án của nhà đầu tư chiến lược theo Luật Thủ đô; tạo điều kiện thuận lợi thông quan nhanh chóng, minh bạch.

Các sở, ngành, UBND xã, phường rà soát, lập đề xuất dự án thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên theo Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND; thực hiện nhiệm vụ liên quan trong thu hút, triển khai, quản lý sau đầu tư dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược.