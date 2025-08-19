Ngày 19/8: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu ổn định ở mức cao

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 117.100 - 117.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê duy trì chuỗi tăng giá tích cực

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng giá, dao động trong khoảng 117.100 - 117.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117.800 đồng/kg. Tăng nhẹ 300 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117.600 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg; tỉnh Gia Lai tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 117.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 300 đồng/kg ở mức 117.100 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa hôm qua ở mức 4.142 USD/tấn, giảm 1,4% (59 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,43% (58 USD/tấn), đạt 4.009 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,16% (3,95 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 337,7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,24% (4,15 US cent/pound), đạt 330,05 US cent/pound.

Giá tiêu vẫn sáng cửa tăng giá

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140.000 đồng/kg đến 143.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk hiện ở mức 143.000 đồng/kg; tại Gia Lai ở mức 141.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) hiện ở mức 143.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141.000 đồng/kg. Đồng Nai ở mức 141.000 đồng/kg. Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7.208 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok ở mức 10.076 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ổn định ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia tăng mạnh so với hôm qua hiện ở mức 9.400 USD/tấn (tăng 1,62%). Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng tăng mạnh đạt 12.700 USD/tấn (tăng 1,6%).

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8.950 USD/tấn./.