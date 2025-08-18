Danh sách chi tiết 10 Trưởng Thuế và địa chỉ Thuế cơ sở tỉnh Tây Ninh

(TBTCO) - Ông Nguyễn Nam Bình – Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh vừa ký văn bản Thông báo về tên cơ quan, địa chỉ, trụ sở làm việc, địa bàn quản lý, tên, số điện thoại Trưởng Thuế của 10 thuế cơ sở tỉnh Tây Ninh

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt hơn 24.800 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Kỳ Phương

Cụ thể, Thuế cơ sở 1 tỉnh Tây Ninh có địa bàn quản lý gồm: Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, xã Tầm Vu, xã Thuận Mỹ, xã An Lục Long, xã Vĩnh Công, xã Tân Trụ, xã Vàm cỏ, xã Nhựt Tảo. Thuế cơ sở 1 đặt tại 25 Nguyễn An Ninh, phường Long An, số điện thoại (0272)3523707. Trưởng Thuế cơ sở 1 là ông Nguyễn Phú Quốc, số điện thoại 0909858501.

Thuế cơ sở 2 có địa bàn quản lý gồm: Xã Bến Lức, xã Thạnh Lợi, xã Bình Đức, xã Lương Hòa, xã Mỹ Yên, xã Thủ Thừa, xã Mỹ An, xã Mỹ Thạnh, xã Tân Long. Thuế cơ sở 2 đặt tại 38 Nguyễn Hữu Thọ, xã Bến Lức, số điện thoại (0272)3637545. Trưởng Thuế cơ sở 2 là ông Nguyễn Văn Phương, số điện thoại 0916718708.

Thuế cơ sở 3 có địa bàn quản lý gồm: Xã Cần Giuộc, xã Phước Lý, xã Mỹ Lộc, xã Phước Vĩnh Tây, xã Tân Tập, xã Cần Đước, xã Long Cang, xã Rạch Kiến, xã Mỹ Lệ, xã Tân Lân, xã Long Hựu. Thuế cơ sở 2 đặt tại 240 Nguyễn Thái Bình, xã Cần Giuộc, số điện thoại (0272)3874941. Trưởng Thuế cơ sở 3 là ông Phạm Tấn Bình, số điện thoại 0903686326.

Thuế cơ sở 4 có địa bàn quản lý gồm: Xã Đức Hòa, xã An Ninh, xã Hiệp Hòa, xã Hậu Nghĩa, xã Hòa Khánh, xã Đức Lập, xã Mỹ Hạnh, xã Đức Huệ, xã Mỹ Quý, xã Đông Thành. Thuế cơ sở 4 đặt tại 181 đường tỉnh 823, xã Hậu Nghĩa, số điện thoại (0272)3874941. Thuế cơ sở 4 do Phó Trưởng Thuế cơ sở phụ trách Nguyễn Thanh Hoàng, số điện thoại 0903686326.

Thuế cơ sở 5 có địa bàn quản lý gồm: Xã Tân Thạnh, xã Hậu Thạnh, xã Nhơn Hòa Lập, xã Nhơn Ninh, xã Thạnh Hóa, xã Bình Thành, xã Thạnh Phước, xã Tân Tây, xã Mộc Hóa, xã Bình Hòa. Thuế cơ sở 5 đặt tại 56 quốc lộ 62, xã Tân Thạnh, số điện thoại (0272) 3844465. Trưởng Thuế cơ sở 5 là ông Huỳnh Thanh Phong, số điện thoại 0911786939.

Thuế cơ sở 6 có địa bàn quản lý gồm: Phường Kiến Tường, xã Tuyên Thạnh, xã Bình Hiệp, xã Vĩnh Hưng, xã Tuyên Bình, xã Khánh Hưng, xã Tân Hưng, xã Hưng Điền, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Châu. Thuế cơ sở 6 đặt tại 26 đường 30/4, phường Kiến Tường, số điện thoại (0272)3841344. Trưởng Thuế cơ sở 6 là ông Trần Nhựt Thy, số điện thoại 0986863403.

Thuế cơ sở 7 có địa bàn quản lý gồm: Phường Gò Dầu, phường Trảng Bàng, phường An Tịnh, phường Gia Lộc, xã Thạnh Đức, xã Phước Thạnh, xã Hưng Thuận, xã Phước Chỉ, xã Bến Cầu, xã Long Thuận, xã Long Chữ. Thuế cơ sở 7 đặt tại 274 quốc lộ 22 B khu phố Nội Ô A, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại (0276)3853308. Trưởng Thuế cơ sở 7 là ông Lê Lâm Thành, số điện thoại 0969665568.

Thuế cơ sở 8 có địa bàn quản lý gồm: Phường Tân Ninh, phường Bình Minh, xã Châu Thành, xã Hảo Đước, xã Ninh Điền, xã Hòa Hội, xã Phước Vinh. Thuế cơ sở 8 đặt tại 226 đường 30/4 phường Tân Ninh, số điện thoại (0276)3812570. Trưởng Thuế cơ sở 8 là ông Lê Công Thành, số điện thoại 0908608905.

Thuế cơ sở 9 có địa bàn quản lý gồm: Phường Long Hoa, phường Hòa Thành, phường Thanh Điền, phường Ninh Thạnh, xã Dương Minh Châu, xã Cầu Khởi, xã Lộc Ninh, xã Truông Mít. Thuế cơ sở 9 đặt tại 104 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, phường Long Hoa, số điện thoại (0276) 3838552. Trưởng Thuế cơ sở 9 là ông Nguyễn Tấn Đạt, số điện thoại 0918743848.

Thuế cơ sở 10 có địa bàn quản lý gồm: xã Tân Biên, xã Tân Lập, xã Thạnh Bình, xã Trà Vong, xã Tân Châu, xã Tân Đông, xã Tân Phú, xã Tân Hội, xã Tân Thành, xã Tân Hòa. Thuế cơ sở 10 đặt tại 32A Nguyễn Vãn Linh, khu phố 3, xã Tân Biên số điện thoại (0276)3874228. Trưởng Thuế cơ sở 10 là ông Trần Minh Cảnh, số điện thoại 0931233755